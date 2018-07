Anzeige

Auch im dritten Testspiel der Vorbereitung ging Fußball-Zweitligist SV Sandhausen als Sieger vom Platz. Das Team von Kenan Kocak gewann beim Oberligisten SV Oberachern mit 6:0. Nach kurzer Anlaufphase sorgte eine Flanke von Leart Paqarada von der linken Außenbahn für den Führungstreffer von Neuzugang Kevin Behrens, der im Fünfmeter-Raum unbedrängt zum Kopfball kam und überlegt einnetzte.

Danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel, ohne jedoch dem SVS wirklich gefährlich zu werden. Die Gäste vom Hardtwald initiierten ihre Angriffe gerade im ersten Durchgang häufig über rechts und kamen so auch zum nächsten Treffer. Behrens spielte in der 26. Minute Karim Guédé im Strafraum frei, der den Ball in der Drehung mitnahm und abgeklärt zum 2:0 einschob. Fünf Minuten traf Markus Karl zur 3:0-Halbzeitführung per Elfmeter. Vorausgegangen war ein Handspiel.

Im zweiten Abschnitt wechselte Trainer Kenan Kocak, wie in den bisherigen Testspielen auch, komplett durch. Mit dabei war jetzt Torjäger Andrew Wooten, der in der 50. Minute auf 4:0 erhöhte. In der 63. Minute aber zappelte der Ball dann wieder bei den Gastgebern im Netz, Fabian Schleusener erzielte das 5:0. Den Schlusspunkt setzte Felix Müller in der 85. Minute mit einem Schlenzer aus 18 Metern zum 6:0.