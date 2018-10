„Müssen Strategie entwickeln“

Nur knapp vier Tage hat Uwe Koschinat Zeit, um seine Mannschaft kennenzulernen und für das richtungsweisende Heimspiel gegen Ingolstadt (Freitag, 18.30 Uhr, BWT-Stadion am Hardtwald) vorzubereiten. Aber der neue Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen lebt diese heikle Aufgabe mit jeder Faser seines Körpers – und er strahlt ungeheure Zuversicht aus. „Es geht in jeder Sekunde darum, ein Gefühl für die Mannschaft zu entwickeln,“ sagte er gestern vor der Presse.

Viel geschlafen kann er seit seiner Vorstellung eigentlich nicht haben angesichts der vielen Dinge, die er schon abgearbeitet hat. Gespräche mit dem Trainerteam, den Spielern, Gegneranalyse, dazu die tägliche Trainingsarbeit: „All diese kleinen Erkenntnisse müssen für mich ein rundes Bild ergeben, um kurzfristig für das Spiel gegen Ingolstadt, aber natürlich auch mittelfristig die richtigen Entscheidungen in die Wege zu leiten.“

Dabei bestätigte sich sein erster Eindruck von der Mannschaft: „Hier herrscht ein sehr identisches Leistungsniveau.“ Im Klartext: Es gibt viele Spieler, die eine ähnliche Qualität besitzen und demnach auch den Anspruch haben können, zu spielen. Dennoch ist er in Sachen Aufstellung schon ziemlich weit: „Meine Idee steht zu großen Teilen – sowohl was die Spielidee als auch das Personal angeht.“ Und er verriet sogar noch mehr: „Acht von elf Positionen sind in Stein gemeißelt.“ Wer diese acht sind, das behielt er aber für sich. Er werde aber gegenüber dem letzten Spiel in St. Pauli einige Änderungen vornehmen.

Zur Verfügung stehen werden auf jeden Fall Leart Paqarada und Rúrik Gíslason nach ihren Länderspielreisen mit dem Kosovo und Island. Knieprobleme und Reisestrapazen seien abgehakt. Beide haben am Mittwoch das volle Trainingspensum absolviert. Somit fehlen „nur“ die Langzeitverletzten Tim Knipping, Marcel Schuhen, Ken Gipson und Nejmeddin Daghfous. Alle befänden sich aber im Rehatraining. Bis auf Knipping hatte Uwe Koschinat schon mit allen Kontakt: Die Physios haben mir erzählt, dass sie Nejmeddin fast schon etwas bremsen müssen“, so Koschinat. Bei einer zweiten Kreuzbandverletzung müsse man besonders vorsichtig sein.

Kleppinger als Ansprechpartner

Wichtigster Gesprächspartner für den 47-Jährigen war in diesen Tagen aber Co-Trainer Gerhard Kleppinger, zu dem Koschinat schnell ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe. „Kleppo“ sei ein Glücksfall für den SV Sandhausen: „Er hat eine klare Meinung innerhalb von vier Wänden, aber nicht den Drang, alles nach außen tragen zu müssen.“ Zusammen mit dem Trainerteam und den Spielern bereitet Uwe Koschinat die Aufgabe Ingolstadt intensiv vor: „Wir müssen eine Strategie entwickeln, die wir zu 100 Prozent auf dem Platz umsetzen.“

Dass seine erste Aufgabe gleich das Duell Tabellen-17. gegen -18. ist, macht die Sache nicht leichter. Aber er sieht den Druck mehr bei den Gästen „Ingolstadt ist mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet“, weiß Koschinat. Der Trainerwechsel zu Alexander Nouri habe dabei außerdem noch nicht den erwünschten Effekt gebracht. Nouris Vorteil gegenüber ihm sei nun vielleicht, dass er die Länderspielpause komplett nutzen konnte. Deshalb könne es schon taktische Überraschungen geben – beim SVS aber auch. Trotz der „hohen Zahl an Unterschiedsspielern“ beim FCI sieht er die beiden Mannschaften in allen Bereichen auf Augenhöhe.

