Muntere Wechselspielebeim ECE

Die munteren Wechselspiele beim Eishockey-Regionalligisten EC Eppelheim gehen weiter: Mit Cedric Striepeke wechselt ein langjähriger Eisbär dem Liga-Konkurrenten EHC Zweibrücken. In 138 Spielen verbuchte der Angreifer beeindruckende 172 Scorerpunkte. Bereits zuvor hatte sich Ex-Kapitän Tim Brenner den Hornets angeschlossen.

Neben dem Duo verlassen auch Marco Haas (EHC Heilbronn), Leon Rausch, Tim Pister, Sven Jacobaschke, Janis Wagner und der frühere Trainer John Kraiss (alle Pforzheim Bisons) den Club.

Zwei weitere Neuzugänge können die ECE-Verantwortlichen aber auch vermelden: Dennis Zillmann und Kai-Linus Wieland folgen Coach Sascha Trivunov von den Mad Dogs Mannheim nach Eppelheim. Der 19-jährige Rechtsschütze Zillmann steuerte in 116 Spielen im Nachwuchs- und Seniorenbereich 51 Tore und 45 Assists bei. Wieland gilt als Torwarttalent und sammelte in der vergangenen Saison mit gerade einmal 16 Jahren Erfahrung in der Landesliga-Mannschaft der Mannheimer. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020