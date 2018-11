Muss sich der Serienmeister in Acht nehmen?

Sind die Schachvereinigung 1930 Hockenheim und Aufsteiger SC Viernheim auf der Jagd von Seriensieger OSG Baden-Baden? Nach dem ersten Spieltag mit zwei Siegen steht das Rennstadtteam jedenfalls an der Tabellenspitze. „Die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme“, teilt SVH-Ehrenvorsitzender Dieter Auer mit, ergänzt aber auch: „Die Motivation vorne dabeizubleiben, ist dennoch gewachsen, zumal einige Mannschaften mehr kämpfen mussten als vorhergesehen. Auch Titelaspiranten.“

Nach den Prognosen trat Mannschaftsführer Blerim Kuci mit dem Team als Mitfavorit die Reise nach München an. Die Hockenheimer gingen in beiden Kämpfen mit hohen Erwartungen an die Bretter und waren gespannt, ob sie der Favoritenrolle gerecht werden würden.

Die erste Runde gegen Gastgeber MSA Zugzwang München begann zunächst ruhig und ausgeglichen. Zum Schluss stand jedoch ein überzeugender 6:2-Sieg. Am Sonntag traf man in der gleichen Besetzung des Vortages auf BCA Augsburg. Am Ende stand ein überlegener 7,5:0,5 Sieg für die Renn- und Schachstadt Hockenheim. In den Parallelkämpfen siegte der SC Viernheim zweimal.

Das Hockenheimer Team startete mit zwei überzeugenden Siegen und machte deutlich, dass in der neuen Saison mit der Renn- und Schachstadt zu rechnen sein wird. Der russische Supergroßmeister Vladimier Fedoseev glänzte mit zwei Siegen an Brett eins. Auch der Hockenheimer Rainer Buhmann, Dennis Wagner und Tamas Banusz gewannen beide Partien.

Am meisten jedoch freuten sich die Hockenheimer über den Sieg des 14-jährigen Marco Dobrikov bei seinem Einsatz am Bundesligawochenende. Möglicherweise wird ihm Mannschaftsführer Blerim Kuci weitere Einsätze in der 1. Bundesliga zusichern.

Nach einem erfolgreichen Auftakt in die Saison 2018/2019 steht der Präsident des Badischen Schachverbandes, Prof. Dr. Uwe Pfenning, vor einem Luxusproblem. Glaubt man den Prognosen, dann könnten die Mannschaften aus dem Südwesten der Republik aus Baden-Baden, Hockenheim und Viernheim auf den Medaillenrängen landen. Auch wenn man Solingen, Werder Bremen und Deizisau nicht unterschätzen darf. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018