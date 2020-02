Mut beim TTC wächst

Nach dem erwünschten Erfolgserlebnis gegen Karlsdorf hat der TTC Ketsch in der Badenliga der Männer neuen Mut gefasst. Neuzugang Stefan Berlinghof und die Aussicht, dass Alexander Krieger voraussichtlich einige Spiele mitmachen kann, lassen die Chancen auf den Klassenerhalt deutlich steigen.

Der Relegationsplatz scheint allemal möglich, auch Niklashausen oder Ottenau sind noch in Reichweite. Beim Tabellensechsten SpVgg Ottenau ist am Sonntag (14 Uhr) auch etwas drin, denn gegen die Südbadener gelang in der Vorrunde einer von nur zwei Siegen (9:7). Allerdings war die SpVgg damals ersatzgeschwächt.

„Auswärts wird es schwer, vor allem wenn sie komplett antreten“, lautet die Einschätzung von Robin Maier. Er hält einen Sieg für möglich, vor allem vor dem Hintergrund der 4:9-Niederlage von Ottenau gegen Karlsdorf am vergangenen Wochenende. „Die beiden Noppenspieler liegen uns“, sagte Maier. Auch für dieses zweite Rückrundenspiel der Ketscher dürfte ausschlaggebend sein, ob das Team in stärkster Besetzung antreten kann. Elias Hartmann steht wieder zur Verfügung. Sollte Krieger nicht zum Einsatz kommen, stünde Sandro Siegmund Gewehr bei Fuß.

Frauen-Verbandsliga

Die Tabelle der Frauen-Verbandsliga ist zweigeteilt. Mit dem TV Brühl auf Platz fünf endet die obere Hälfte, gleich sechs Zähler dahinter beginnt die zweite, zu der auch Brühls Gegner am Samstag gehört. Um 18 Uhr spielen die Brühlerinnen bei der SG DJK Käfertal/Waldhilsbach II, die in Sabine Lehr eine starke Spitzenspielerin hat. „Da müssen die Doppel funktionieren“, meinte Miriam Post. Das Hinspiel endete 7:7. mra

