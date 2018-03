Anzeige

Das 0:2 bei der TSG Lützelsachsen bedeutete für den FV 08 Hockenheim das dritte sieglose Spiel in der vierten Rückrundenpartie. Doch FV-Coach Manuel Muth hat seine Mannschaft nicht so schlecht gesehen, wie es sich letztlich im Ergebnis ausdrückte. „Wir haben in der ersten Halbzeit richtig stark gespielt. Allerdings war das Problem, dass wir zu viele Chancen liegen gelassen haben“, bemängelt Muth. „Und hier muss man auch mal hart mit der Mannschaft ins Gericht gehen.“ Tobias Hirsch, Julian Maier oder Maximilian Walz vergaben klarste Torgelegenheiten.

Auch wenn es nie öffentlich ausgesprochen wurde und Trainer Muth bewusst den Deckel auf dieser Thematik hält, haben die Rennstädter nach dem Ende der Winterpause ihre gute Ausgangslage verspielt. Dass die Runde im Niemandsland der Tabelle nun ausläuft, verneint der engagierte Coach vehement. „Wir schauen weiterhin nach unten. Mit der Drei-Punkte-Regel kann es mal ganz schnell nach unten gehen“, warnt Muth. „Wir werden die Runde jetzt nicht ausdümpeln lassen. Zuerst muss der Nichtabstieg geregelt werden, der Rest ist Bonus.“

80 Prozent sagen zu

Die Planungen für die kommende Saison laufen beim FV 08. Muth und auch Co-Trainer Sascha Eschelbacher haben ihre Verträge verlängert. „80 Prozent der Mannschaft haben ebenfalls bereits zugesagt, der eine oder andere Neuzugang ist auch bereits fix, es fehlt nur noch die Unterschrift“, sagt Muth.