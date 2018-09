Muth-Elf trifft die Hütte nicht und braucht zu viele Chancen

Beim Fußball-Kreisligisten FV 08 Hockenheim ist derzeit der Wurm drin. Seit drei Partien holte die Elf von Trainer Manuel Muth keinen Zähler mehr. Die Rennstädter rangieren auf einem Abstiegsplatz. „Vorne treffen wir die Hütte nicht und brauchen einfach zu viele Chancen“, sagt Muth. Auch defensiv hat der Trainer der Hockenheimer Probleme ausgemacht. „Als Kollektiv verteidigen wir katastrophal. Unsere Stärke der letzten Jahre ist aktuell unsere große Schwäche.“

Derzeit sucht man beim FV 08 die Leichtigkeit, dem genialen Umschaltspiel fehlt zu oft die Krönung in Form eines Torerfolgs und defensiv rutscht man oftmals von einer Verlegenheit in die nächste. Die Galligkeit und der Spaß, zwei Faktoren, die in den letzten Jahren sinnbildlich für den Hockenheimer Fußball standen, sind wohl noch in der Vorbereitung auf der Strecke geblieben.

Viele Einzelgespräche

„Wir müssen aus dem Loch rauskommen. Ich führe derzeit viele Einzelgespräche“, erklärt Muth, dass auch er als Psychologe gefragt ist. Ein weiteres Problem sei, dass manche Spieler trotz der derzeitigen Situation nicht richtig mitziehen oder hinter den Erwartungen zurückbleiben. Gerade jetzt steht mit der Partie gegen das Schlusslicht TSV Amicitia Viernheim eine richtungsweisende Begegnung an. Mit einem Sieg hätte man einen Tabellennachbarn distanziert, bei einer Niederlage würde in der Waldstraße die Rote Laterne leuchten. „Es geht nicht nur um einen Sieg, sondern wir brauchen in den nächsten Wochen Erfolge, um da unten nicht drinzuhängen“, betont Muth. „Ich brauche jetzt Kämpfer, die Meter machen.“ Spieler wie Marc Riedel, Kay Gerwig, Adem Beyaz oder Benjamin Marx, die auch mal den Unterschied ausmachen können, fehlten zuletzt oder waren angeschlagen, so dass andere gefragt sind.

Bester Verein aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung ist derzeit die Spvgg 06 Ketsch II, die den SC 08 Reilingen mit einem 2:2 in Schach hielt. Die nächste Aufgabe beim amtierenden Vizemeister FK Srbija Mannheim ist aber gleichwohl wieder ein dicker Brocken.

Der SC 08 Reilingen, auf Platz elf im Tableau eingeschrieben, hat den FC Germania Friedrichsfeld zu Gast, der eine Serie von drei Siegen in Folge hingelegt hat. wy

