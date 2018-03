Muth sieht „klare Notbremse“

Anzeige

Der FV 03 Ladenburg startete gut in die Fußball-Kreisliga-Partie gegen den FV Hockenheim, ließ sich aber nach zehn Minuten den Schneid abkaufen. Die Rennstädter versuchten, mit langen Bällen in den Rücken der Ladenburger Abwehr zum Erfolg zu kommen.

Maximilian Maier kam gegen FV-Schlussmann Leon Kick zweimal einen Schritt zu spät (7., 17.) und Adem Beyaz’ Schuss von der Strafraumgrenze ging nur knapp am Tor vorbei (20.). Auf Ladenburger Seite stand mit einem Freistoß von Philip Westermann, der sich hinter das Hockenheimer Tor senkte (25.), nur eine Gelegenheit im Notizbuch.

Aufregung gab es in der 35. Minute, als sich Hockenheims Tobias Hirsch auf und davon machte und von Steven Lier gelegt wurde. Der Schiedsrichter sah aber keine Notbremse und zeigte nur Gelb. Nun wurde es für kurze Zeit hektisch und Harald Vogelhubers Kopfball nach Freistoß von Maier landete im Tornetz, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits (37.). „Wir hatten zuviel Stillstand. Die langen Bälle waren teilweise zu einfach zu verteidigen“, sagte FV-Coach Manuel Muth zur Pause des Nachholspiels. In Hälfte zwei tat sich nicht mehr viel. Hockenheim hatte zwar mehr vom Spiel, konnte sich aber zunächst bei Schlussmann Stefan Knäbel bedanken, der eine Eins-gegen-Eins-Situation entschärfte. Auf der Gegenseite verpasste Steven Schuhmacher per Kopfball das Erfolgserlebnis. Zur womöglich spielentscheidenden Situation sagte Muth: „Es war eine klare Notbremse und da hätte es Rot geben müssen.“ wy