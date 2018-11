Mutiger Auftritt gegen Spitzenreiter

Mit einer mutigen Einstellung und einem kämpferisch guten Auftritt holte die Spvgg 06 Ketsch in der Fußball-Landesliga gestern ein 1:1. Gegen den souveränen Spitzenreiter SV Waldhof Mannheim II war sogar mehr drin, denn die Gäste mussten nach einer gelb-roten Karte zum Ende der ersten Halbzeit mehr als das halbe Spiel in Unterzahl agieren.

Einige Zuschauer rieben sich anfangs sicher verwundert die Augen, war es doch die Heimmannschaft, die vom Anpfiff weg die Partie diktierte. Nach einer Eckballserie nach sieben Minuten hatte der Spitzenreiter Glück, als Keeper Konstantin Weis an der Kugel vorbei griff, aber kein Ketscher Angreifer parat stand, um das Spielgerät über die Linie zu bugsieren.

Nach einer weiteren Ecke (12.) kam aus dem Rückraum Sören Ruder zum Torschuss, er konnte Weis auch nicht überwinden. Nachdem Gökhan Kaya kurz vor dem Strafraum des SVW den Ball erobert hatte, wollte er schnell zum Abschluss kommen, wurde jedoch im letzten Moment von einem Gästeverteidiger geblockt (25.). Auch nach einer weiteren Ecke für Ketsch lag der erste Treffer in der Luft. Bei Stephan Jungs Kopfball bekam der Gästekeeper gerade noch die Hände hoch.

Umso überraschender fiel der erste Treffer dann doch für den Favoriten. Marcus Hawk bediente Yonathan Domingos flach in den Strafraum, seine hohe Hereingabe zentral vors Tor fand aufgrund von Abstimmungsproblemen in der Mitte zuerst keinen Abnehmer, worauf er selbst nachsetzte und artistisch zum 0:1 nach 34 Minuten einnetzte.

Fast gibt’s einen Doppelschlag

Ketsch war kurz außer Tritt – und hätte Jung nicht im letzten Moment gegen Giuseppe Mormone geblockt, wäre wohl der Doppelschlag innerhalb einer Minute perfekt gewesen.

In der 38. Minute gab es dann einen Einwurf für Ketsch, der – schnell ausgeführt – weit in der gegnerischen Hälfte landete und Daniel Marzoll wurde im Strafraum von hinten gefoult. Neben dem unstrittigen Elfer für Ketsch bekam Waldhofs Mormone noch Gelb-Rot. Christian Zeilfelder verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1. Damit ging es auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit versuchte Ketsch die Überzahl in Ruhe auszuspielen, der Gast aus Mannheim verteidigte jedoch kompakt und ließ lange nichts zu. Erster Aufreger war nach 65 Minuten ein vermeintliches Handspiel der Gäste, was der Schiedsrichter ungeahndet ließ.

Zehn Minuten vor dem Ende nahm die Partie wieder Fahrt auf. Ketsch wollte mehr als den einen Punkt und spielte wieder mutiger. Dies rächte sich in der 81. Minute jedoch beinahe, als Pieri Greco den Ball verloren hat, Dennis Franzin in der Spitze bedient wurde und allein auf Ketschs Keeper Wies zulief. Derer blieb jedoch lange stehen und verhinderte so die erneute Führung für den Waldhof.

Die letzten beiden Torchancen hatte dann aber wieder Ketschs Kaya. Am Ende aber blieb es beim Unentschieden. jf

