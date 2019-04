Nach 0:3 noch 3:3

Einen überraschenden Auswärtscoup landete der SV Altlußheim beim 3:3 in der Nachholpartie der Fußball-Kreisklasse A beim FC Hochstätt Türkspor. Dieser Zähler wird umso wertvoller, wenn man bedenkt, dass die Altlußheimer bereits mit 0:3 in Rückstand lagen. „Das Resultat ist ein großer Erfolg. Die Jungs finden sich immer besser zusammen und geben nicht auf“, lobt SVA-Coach Michael Eisenhauer sein Team.

Dabei sah der SVA nach einer guten Stunde schon wie der sichere Verlierer aus, nachdem Emre Efe zweimal nach schönen Kombinationen und einmal per Freistoß (13., 33., 57.) den Favoriten mit 3:0 in Front geschossen hatte. SVA-Torsteher Marc Reutner hielt seine Farbe durch einen parierten Foulelfmeter von Murat Efe (40.) zudem im Spiel.

Licht fällt aus

Flutlichtprobleme sorgten dafür, dass die Partie fast eine halbe Stunde zu spät in den zweiten Durchgang startete – eine Pause, die dem SVA scheinbar gut tat. In der letzten halben Stunde drehte sich nämlich das Bild und der SV Altlußheim agierte mindestens auf Augenhöhe. Insbesondere in den Schlussminuten wurde es turbulent: In der 88. Minute verwandelte Christian Anti einen Elfmeter zum 3:1-Anschluss. Zwei Zeigerumdrehungen später war Christopher Anti zum 3:2 erfolgreich (90.). In der vierten Minute der Nachspielzeit gab es dann Rot für Altlußheim (90.+4). Doch die Gäste rafften sich noch einmal auf und mit der letzten Aktion des Spiels traf Christopher Anti nervenstark per Strafelfmeter noch zum 3:3-Ausgleich (90.+8). wy

