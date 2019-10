Nach der Pause ausgeträumt

Einmal mehr mussten die Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen nach dem Seitenwechsel einer Oberliga-Partie jegliche Hoffnungen auf einen Erfolg recht schnell fast komplett begraben. Mit 12:16, 13:19 (39.) gerieten sie ins Hintertreffen, bäumten sich bei der SG Heidelsheim/Helmsheim bis zum 19:22 (50.) noch einmal auf, mussten aber am Ende mit einer 20:27 (12:12)-Niederlage klarkommen.

Die Aufstellung, die Verteilung der Treffer zeigt schon auf, woran es im System HG krankt. Haupttorschützin war einmal mehr Karolin Kolb (Bild) – allerdings ohne jegliches Feldtor. Sie hatte vom Gegner eine intensive Manndeckung aufgebrummt bekommen.

„Zu viele Bälle verschenkt“

Zeitweilig wurde diese Behinderung recht gut kompensiert, da sich dadurch Räume für andere Spielerinnen ergaben. Aber: „Der Anfang der zweiten Halbzeit wurde bei uns wieder verschlafen, im Angriff haben wir zu viele Bälle verschenkt“, ärgerte sich der diensthabende Co-Trainer Alexander Bender. Die dabei produzierten technischen Fehler wurden postwendend mit Kontern beantwortet.

Durch eine Deckungsumstellung von Bender kamen die Gäste eben noch einmal kurz heran, fast in Schlagdistanz, bevor sie in den letzten zehn Minuten mit 1:8 recht verloren wirkten. „Wir haben dieses Pensum leider nicht bis zum Ende durchgehalten“, bedauerte Bender, der aber lobte: „Es war die beste Mannschaftsleistung bisher, wir steigern uns von Spiel zu Spiel.“ Besonders in der ersten Halbzeit sei sehr stark und diszipliniert gespielt worden. „Das war sehr effektiv, mit Geduld und Tempo vorgetragen.

Nur mit Mut der Verzweiflung

Da waren alle zu 100 Prozent da.“ Es wurde mehr zusammengespielt und weniger über Einzelaktionen versucht, Tore zu erzielen, auch hätte der Rückraum nun mehr Zug zum Tor gehabt, präsentierte sich wesentlich besser als zuvor. Im Nachhinein hatten einige HG-Spielerinnen berechnet: „Ohne unsere technischen Fehler, wäre ein Sieg möglich gewesen.“ Aber, diese Fehler gehören nun mal dazu.

Aber dass dies keine Schönfärberei, eine Durchhalteparole ist, stellt auch die SG-Seite heraus, die sich letztlich über „einen glücklichen Arbeitssieg“ freute. Denn bis ungefähr zur 50. Minute, als Lisa Magnus mit einem Dreierpack auf 19:22 verkürzt hatte, sei für die Gäste, denen der „Mut der Verzweiflung eines kämpfenden Underdogs“ zugesprochen wurde, ja durchaus noch etwas drin gewesen.

HG: Becker, Grafetstetter; Kubach, Münch (1), Gedik (2), Förste, Braun, Magnus (5), Büker, Barthelmeß, Hilbert, Bosse (3), Königsmann, Kolb (9/9). mj/Bild: HG

