„Statt mit einem Unentschieden gehen wir mit zwei Toren Rückstand in die Kabine“, haderte Trainer Frederik Fehrenbach. Und da danach die SGH auch noch Anspiel hatte, waren es gleich deren drei.

Zusätzlich hagelte es in den Folgeminuten drei Zeitstrafen, die das HG-Team völlig aus dem Takt brachten (18:13). Oftersheim/Schwetzingen fand dann besonders im Angriff weder in Gleichzahl noch mit dem Mittel des siebten Feldspielers wieder zurück in ruhiges Fahrwasser (22:14/42.). Die Partie war frühzeitig gelaufen.

„Wir bekamen, auch weil laufend jemand wegen Verletzungen behandelt wurde, nie eine richtige Struktur in unsere Aufstellung und unser Spiel und sind dann völlig auseinandergefallen“, hatte Fehrenbach auszusetzen. Außerdem bemängelte er, dass die gemeinsam besprochene Vorgehensweise nie konsequent genug eingehalten wurde.

HG: Herb, Gärtner; Postbiegel (1), Demel (4), Siegel (1), Fink (1), Kalabic, Hakic (3), Lücke, Klink (2), Wiegand (5/5), Lahme (5), Barthelmeß (2), Hahne. mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.03.2018