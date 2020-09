Nach Mario Benincasas Treffer wird es nochmals spannend

Zum Saisonauftakt punkteten fast alle Teams aus unserem Verbreitungsgebiet – lediglich der SV Altlußheim fing sich eine Niederlage ein.

Ketsch II – Pfingstberg 1:1 (1:0)

Die Ketscher waren über das ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft, allerdings haperte es gewaltig an der Chancenverwertung, so dass man mit einem Remis zufrieden sein musste. Ketsch II spielte gefällig nach vorne, und einen schön durchgesteckten Ball nutzte Jonathan Babari im Eins-gegen-eins gegen Pfingstbergs Keeper zur 1:0-Führung. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Ketsch II war das bessere Team, das aber von Pfingstbergs Franklin Stepanov beim Ausgleich bestraft wurde.

Neckarh. – Oftersheim 2:3 (0:1)

Die SG Oftersheim hatte deutlich mehr vom Spiel, doch war meist am Strafraum der Gastgeber Endstation. Kurz vor der Pause fiel das 0:1: Manuel Scherz spielte einen Abwehrspieler an, von dem der Ball ins Tor prallte. Nach dem Wechsel drehte die SGO auf. Einen Pass von Daniel Senn nahm Kevin Limbeck auf und vollstreckte. Keine zehn Minuten später verwandelte Mario Benincasa nach guter Vorarbeit von Lukas Mampel. Die SGO musste Verletzungen und eine Rote Karte hinnehmen, sodass es Manuel Fuchs mit seinen Treffern nochmals spannend machte. Da die SGO gute Konterchancen liegen ließ, zitterte das Team bis zum Schluss.

Hirschacker – Neulußheim 1:1 (1:0)

In einem ausgeglichenen Spiel erwischte Hirschacker den besseren Start. Batuhan Keskin traf infolge einer Freistoßvariante zum 1:0 (5.). Nach einem bilderbuchmäßig vorgetragenen Konter war Daniel Graf zum Ausgleich (73.) erfolgreich.

FK Bosna – Rohrhof 1:2 (1:1)

Die Männer von SVR-Trainer Daniel Katsch nahmen von Anfang an das Heft in die Hand und erarbeiteten sich Chancen. Das Heimteam stand tief und spekulierte auf Konter. Das Konzept der Gastgeber ging in der 18. Minute beim 1:0 auf. In der Folge wurde es etwas härter. Aber Rohrhof hielt dagegen. In der 43. Minute war es eines der vielen Fouls, das zum Elfmeter für Rohrhof führte – 1:1. Nach der Halbzeit lief Rohrhof weiter an. Aber es dauerte bis zur 76. Minute, ehe Kapitän Florian Bopp die Seinen mit seinem Treffer zum 1:2 jubeln ließ. Die Katsch-Elf brachte den Sieg über die Zeit.

Rheinau – Altlußheim 5:0 (3:0)

Der Tabellendritte der vergangenen Saison TSG Rheinau bekam in einer einseitigen Begegnung vom tief stehenden SV Altlußheim kaum Gegenwehr. Nach der verdienten Halbzeitführung machte die dominante TSG in Hälfte zwei alles klar und verwaltete das Ergebnis souverän. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.09.2020