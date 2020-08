Nach vier Jahren: De Raaf ist zurück

Mit Moritz de Raaf haben die Eisbären Eppelheim einen alten Bekannten zurück ins Icehouse gelotst. Der Sohn des neunmaligen deutschen Meisters Helmut de Raaf spielte zwischen 2009 und 2016 bereits für den Eishockey-Regionalligisten. Zwischenzeitlich trug er das Trikot der Mad Dogs Mannheim.

Dort lernte er Eppelheims Neu-Trainer Sascha Trivunov kennen. Dieser konnte de Raaf nun davon überzeugen, zu seiner alten Wirkungsstätte zurückzukehren.

Der Stürmer wurde bei der Düsseldorfer EG ausgebildet und wechselte später zum Mannheimer ERC. Dort erlebte er in der Saison 2007/08 seine Glanzzeit, als er in der Jugendbundesliga in 26 Spielen 27 Scorerpunkte verbuchte. Nach drei Jahren in Hügelsheim schloss sich der 32-Jährige den Rhein-Neckar Stars an. Im Vorjahr kam er in Mannheim in 17 Spielen auf drei Treffer. mjw

