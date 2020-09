Nach zwölf Minuten 0:9 zurückgelegen

Dass es in Friedrichsfeld, in einer der wenigen Hallen in der Handball-Badenliga, in der nicht geharzt werden darf, schwer werden würde, etwas Zählbares mitzunehmen, hatten die Eppelheimer schon im Vorfeld geahnt. Dass es aber eine solche 17:27 (6:15)-Klatsche für den TVE werden würde, hatten Spieler und Offizielle dann aber doch nicht gedacht.

9:0 stand es nach zwölf Minuten, dann erst gelang Patrick Brendel das erste Tor für die Gäste, die Begegnung war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon entschieden. Weshalb es zu diesem eklatanten Fehlstart kam, ist nicht ganz leicht zu erklären, aber sicherlich spielt die Psyche eine entscheidende Rolle. Im Angriff trauten sich die Gäste nicht, aus der zweiten Reihe zu werfen, die Pässe an den Kreis kamen nicht an und in der Abwehr ließ man sich, obwohl vorgewarnt, von den dynamischen Eins-gegen-eins-Aktionen der Hausherren überraschen.

Erst eine Abwehrumstellung auf eine 6:0-Formation brachte eine merkliche Besserung und so konnte der TVE die zweite Hälfte wesentlich ausgeglichener gestaltet werden. Nun entschärfte der ins Tor eingewechselte Arthur Heimbrecht eine ganze Reihe von Würfen und Carsten Geier lief erfolgreich Konter. Der Rückraum blieb aber mit nur drei erfolgreichen Abschlüssen im gesamten Spiel meilenweit unter seinen Möglichkeiten.

Trainer hofft auf Besserung

„Hier gilt es in den nächsten Spielen wieder eine deutliche Verbesserung zu erreichen“, meinte Trainer Robin Erb, „aber wenn wir wieder mit Harz spielen dürfen, wird das Ganze auch hoffentlich wieder anders aussehen.“

TVE: N. Brendel, F. Schäfer; P. Brendel (2), Späth, Stotz (1), Trick, Hofmann (3), Marz (4), Hess (6/1), Geier (3/2), Dennhardt (1), D. Schäfer (3), Sommer.TVE. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.09.2020