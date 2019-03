Nachwuchs zeigt Klasse auch gegen Top-Teams

Als i-Tüpfelchen hatte Trainer Thomas Herr von der HG Oftersheim/Schwetzingen einen möglichen Sieg in der Jugendhandball-Bundesliga über den Konkurrenten VfL Gummersbach im Vorfeld angesehen. „Das war kein i-Tüpfelchen – das war ein fettes Ausrufezeichen“, korrigierte Coach Daniel Müller seinen Kollegen. Die von den beiden betreute Truppe hatte das Team aus dem Oberbergischen, das noch auf die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft hofft, mit 30:29 (14:17) niedergerungen.

„Die Jungs haben eine geile Moral an den Tag gelegt. Damit haben sie unter Beweis gestellt, dass sie endlich auf dem Niveau anderer Bundesliga-Team mithalten und Topteams schlagen können.“

Intakte Stimmung

Anzeichen für die intakte Atmosphäre war allein schon die prächtige Stimmung im zweiten Durchgang auf der Bank bei Ersatz- und hinausgestellten Spielern – trotz Rückstand. Das Grinsen war ihnen nicht mehr zu nehmen, hatten sie doch bis dato den Favoriten mächtig geärgert. Aber es sollte noch besser kommen. Und so kannte der Jubel nach dem Abpfiff keine Grenzen mehr, während es auf der Gegenseite lange Gesichter gab.

Doch lange feiern war nicht, die Hälfte der Stammformation musste sonntags bei der ebenfalls ausfallgeschädigten HG in der Männer-Badenliga ran, andere hatten zu lernen. „Mir tut alles weh“, meinte Torwart Frederik Fauerbach nach intensiven 60 Minuten. Aber er hatte auch gehörigen Anteil an diesem Erfolg. Ebenso wie die üblichen verdächtigen Protagonisten bei der Heimmannschaft, die wegen weiterer Ausfälle noch mehr gefragt waren als sonst. Es war kein etatmäßiger Linksaußen verfügbar, so dass sich die Rückraumspieler Steven Beck, Julian Hörner und Jacob Clarius diesen vakanten Job aufteilten. Und der B-Jugendliche Leon Haase durfte vom Start weg auf Halbrechts sein Können zeigen.

Kein guter Auftakt

Dabei hatte die Partie für den Gastgeber gar nicht so verheißungsvoll angefangen und bereitete auch später Anlass zu Sorgen. Der VfL gab den Takt vor (2:5, 3:7) und Haase warf sich so in die Bresche, dass erst sein Trikot und wenig später sein Knie demoliert waren – Einsatz vorbei (9.). Abwehrspezialist Raul Seidenfuß musste nun zusätzlich seine Angriffsqualitäten in die Waagschale werfen. Die offensive Gummersbacher Deckung stellte die HG-Angreifer vor einige Probleme. Zu selten brach zum Beispiel Jacob Clarius durch die Lücken wie beim 4:7 oder 6:9. Außerdem wurden VfL-Keeper Philipp Gossens zu viele Chancen eingeräumt, sich auszuzeichnen.

Aber die Hausherren ließen sich nie abschütteln, blieben ständig in Schlagdistanz (12:12, 20:21), auch nach Rückschlägen (13:16, 16:19, 20:24). Mit einer etwas veränderten Deckungsweise – teilweise stand Felix Kruse direkt auf den Füßen von Ole Gunnar Steinhagen, teils gingen alle offensiv raus – wurden Ballgewinne generiert. Und plötzlich war die von manchen abgeschriebene HG – trotz zweier Zeitstrafen in dieser Phase – wieder da (26:26/51.).

Der unermüdlich rackernde Beck besorgte mit einem Solo wenig später die erste Führung zum 28:27 (55.) – und musste dann mit einem Krampf drei Angriffe pausieren. Aber der nervenstarke Hörner hielt per Siebenmeter und einmal mit Gewalt über Halbrechts sein Team jeweils in Front – und dann war da ja auch noch Fauerbach mit gehaltenen Bällen, steilen Pässen und einem eigenen Treffer.

HG: Fauerbach (1), Steinbach; J. Hörner (11/3), Zecevic, Seidenfuß (3), Beck (7), Brand (1), Kruse (2), Clarius (4), Haase (1), Redmann.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019