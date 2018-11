Nachwuchsduelle um Tabellenspitzen

Im letzten Spiel der Hinrunde der C-Jugend-Badenliga steht der HG Oftersheim/Schwetzingen ein absolutes Topspiel bevor. Die HG-C1 bestreitet dabei das Vorspiel zu ihrer B1 (16.30 Uhr, muss gegen Helmlingen versuchen, dem vorletzten Rang zu entfleuchen), dürfte aber selbst als Topact gelten. Doch es ist beileibe nicht die einzige Spitzenbegegnung um spätere mögliche Titelgewinne im Jugend-Handball der Region an diesem Wochenende.

Im Mittelpunkt könnte aber schon das Aufeinandertreffen zwischen den ungeschlagenen Topteams der HG Oftersheim/Schwetzingen und den Rhein-Neckar-Löwen stehen. Der bisherige Saisonverlauf lässt ein Spitzenspiel auf höchstem Niveau erwarten und der Sieger wird sicherlich lange alleiniger Tabellenführer bleiben. Wobei zur Mitte der Saison es sicherlich gewagt ist, von Vorentscheidungen über die Meisterschaft zu schreiben. Im Falle der diesjährigen Saison läuft aber alles auf einen Zweikampf dieser beiden Teams von Oftersheim/Schwetzingen und Kronau/Östringen hinaus.

Tagesform mit entscheidend

Beide Mannschaften haben ihre bisherigen Ligaspiele ungefährdet und oft sehr deutlich gewonnen und stehen folglich verlustpunktfrei in der Tabelle ganz oben. Im Schnitt haben beide über 37 Tore pro Spiel geworfen. Das lässt auch im direkten Vergleich auf ein offensives, temporeiches Spiel hoffen. Die HG jedenfalls hat sich am Mittwochabend schon mal bei der ASG St. Leon/Reilingen/Horan recht ordentlich warm geworfen. 48 Mal schlug es beim Gastgeber ein, der nur auf 15 Treffer kam.

HG: Rabe; Ketter, Baxter Rohr (2), Antritter (9), Auth, Hartmann 6/1), Fischer (7), Kirchner (6/1), Pflaumbaum, Kirschner (2), Merkel (11), Sander (1), Schulz (2), Zimprich (2/1).

Das HG-Team ist für diesen ersten großen Saisonhöhepunkt also gut vorbereitet. Die Spielpause in der Liga, zuvor während der Herbstferien, wurde zum intensiven Training genutzt, inclusive einem Testspiel in Neckarsulm gegen die JSG Neckar/Kocher aus der Württemberg-Liga.

Trainer Jörg Madinger bleibt vor dieser prickelnden Auseinandersetzung entspannt: „Im Gegensatz zum letzten Jahr ist der Ausgang diesmal völlig offen. „Der bisherige Rundenverlauf lässt darauf schließen, dass die beiden Spiele gegen die Löwen, den diesjährigen badischen Titelträger ermitteln werden“, will Madinger der restlichen Konkurrenz aber nicht zu nahetreten.

„Ich denke, dass zur Tagesform auch noch der Motivationsplan dazukommt und da sind wir sehr gut aufgestellt. Auf beiden Seiten treffen jede Menge Auswahlspieler aufeinander, die sich bestens kennen.“ Aber mit großem Engagement und hochmotiviert soll das Projekt alleiniger Spitzenreiter angegangen werden.

Wichtig ist dabei mit Sicherheit auch die bedingungslose Unterstützung von den Rängen. Trainerstab und Mannschaft hoffen deshalb auf eine tolle Atmosphäre in der Schwetzinger Nordstadthalle. „Und personell können wir fast aus dem Vollen schöpfen, einzig Simon Otto im Tor ist verletzt und kann nicht spielen“, bleibt Madinger optimistisch.

Topspiele auch bei Mädchen

Zwei Topspiele steigen auch bei den A-Mädchen. Da empfängt der TV Brühl die HG Saase, die sich aktuell mit je 10:2 Zählern die Spitzenposition teilen. Allerdings ist hier die Ligaspitze breiter angelegt: In Lauerstellung liegen SG Stutensee/Weingarten und die HG Oftersheim/Schwetzingen (je 10:4), die sich in Schwetzingen gegenüberstehen.

Saase wollte nach eigenen Angaben wegen zahlreicher Ausfälle die Partie kurzfristig verlegen, Brühl hätte aber nicht zugestimmt, heißt es an der Bergstraße. Dies würde der TVB, dessen Team ohnehin nur aus sechs Stammspielerinnen besteht, wie Abteilungsleiterin Martina Lederer bestätigte, nicht so stehen lassen. „Aber die Anfrage kam zu spät, um zu reagieren, unsere freien Termine waren schon alle belegt.“ mj/zg

