Fußball-Zweitligist SV Sandhausen empfängt am Sonntag, 2. September, im BWT-Stadion am Hardtwald den 1. FC Union Berlin. Drei Wochen später gastiert dann am Freitag, 21. September, Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in der Kurpfalz. Für die Begegnung gegen Union Berlin startet der freie Kartenverkauf am heutigen Dienstag im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald, im Onlineshop sowie bei der Vorverkaufsstelle der Sparkasse Sandhausen.

Für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln beginnt der Kartenvorverkauf zunächst für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer am kommenden Dienstag, 14. August. Pro Kunde sind maximal sechs Tickets erhältlich.

Der freie Verkauf beginnt am Dienstag, 28. August, im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald, im Onlineshop sowie bei der Vorverkaufsstelle der Sparkasse Sandhausen. zg