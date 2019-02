Nächster Heimsieg anvisiert

Mit großer Sehnsucht war vor zwei Wochen bei den Jugend-Bundesliga-Handballern der HG Oftersheim/Schwetzingen der erste Heimsieg herbeigesehnt worden. Nach intensiven 60 Minuten gegen Großwallstadt durfte dann auch Vollzug vermeldet werden. Jetzt soll gegen die HSG Wallau/Massenheim nachgelegt werden.

Dies wäre umso wünschenswerter, da der kommende Gast nur mit drei Punkten Abstand vor der HG auf Rang neun sitzt. Das Hinspiel wurde zudem mit 27:26 gewonnen. Der frühere Club von HG-Spielmacher Julian Hörner scheint den Kurpfälzern aller Ansicht nach zu liegen. Doch ein Selbstläufer wird auch diese Aufgabe nicht. Die Bilanz der HSG in der zweiten Saisonhälfte fällt ähnlich positiv aus, wie bei ihrem kommenden Gastgeber. HG-Trainer Thomas Herr hatte zwar viel Lob für sein Team für den Auftritt seines Teams in Wetzlar verteilt. „Trotz der vielen fehlenden Spieler haben wir das Match weitgehend offen gestaltet.“ Positive Kritik gab es auch reihenweise in der Mittelhessischen Presselandschaft.

Doch das Team ist hungrig nach Punkten und Siegen, nicht nur scharf auf Anerkennung. Herr hat auch ausgemacht: „Es hat sich gezeigt, dass wir in der Rückrunde gegen vier Gegner aus der oberen Tabellenhälfte wohl einen Schritt nach vorne gemacht haben. Jetzt hoffen wir gegen Wallau/Massenheim – möglichst mit dem fast kompletten Kader – den nächsten machen zu dürfen.“ mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019