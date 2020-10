Nächster RKG-Kampf ist abgesagt

Die Lage in der Ringen Bundesliga spitzt sich weiterhin zu: Mit den steigenden Corona-Fällen und den Entscheidungen von Bund und Land am Mittwoch erscheint eine weitere Durchführung der aktuellen Runde unwahrscheinlich. Nachdem bereits der KSV Witten (Staffel Nordwest) noch vor dem ersten Kampftag seine Teilnahme zurückziehen musste, folgen nun etliche andere Vereine. Mit dem AV Germania Markneukirchen (Südost), den Wrestling Tigers Rhein/Nahe (Nordwest) sowie den beiden in de Staffel Südwest beheimateten Clubs ASV Hüttigweiler und KV Riegelsberg sind nun gleich vier weitere Vereine zum Saisonabbruch gezwungen.

Für die RKG Reilingen/Hockenheim ist vor allem der Rückzug des KV Riegelsberg schmerzhaft, da damit einer der fünf Heimkämpfe in der Staffel Südwest wegfällt. Als einer der wenigen Vereine, die bisher von positiven Covid-19 Fällen innerhalb der Mannschaft und des Publikums verschont blieben, müssen die Kurpfälzer nun der Entwicklung tatenlos zuschauen. Dieses Wochenende sollte das Team von Coach Wolfgang Laier zum Auswärtskampf nach Riegelsberg reisen.

Schiff droht zu kentern

Das ohnehin schon schwankende Schiff der Bundesliga-Runde 2020 droht mit jedem weiteren Rückzug endgültig zu kentern. Die Verantwortlichen vom Deutschen Ringerbund wollten, solange noch insgesamt acht Vereine in den Staffeln verbleiben, an der Durchführung festhalten.

Mit der Absage der Riegelsberger ist die Hinrunde für die Reilinger nun beendet. Aus den drei Heimkämpfen ging die RKG mit einem Sieg von der Matte, verliert allerdings mit den beiden Rückzügen innerhalb der Staffel zwei direkte Konkurrenten. Der nächste und wohl letzte Heimkampf war für Samstag, 21. November, gegen den ASV Urloffen angesetzt – das dürfte nach den jüngsten politischen Entscheidungen auch erledigt sein. Denn im Dezember wäre laut offiziellem Terminplan nur noch ein Kampf ausgetragen worden.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.10.2020