Nächstes Ziel: Bundesliga

Nach der verpassten Bundesliga-Qualifikation hatten sich die A-Jugend-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen wie in der Vorsaison als Mannschaft das Ziel gesteckt, badischer Meister zu werden. Und nun ist es vorzeitig gelungen, diesen Titel sozusagen als „Trostpreis“ zu verteidigen.

„Dabei haben eine Menge Ausfälle dieses Unterfangen aber ziemlich schwer gemacht, so dass unser sowieso schon kleiner Kader durch Spieler der A 2, B 1 und sogar B 2 unterstützt werden musste“, berichtet Trainer Julian Zipf. Insgesamt hatte Oftersheim/Schwetzingen knapp 30 Akteure eingesetzt. Und auch nicht in jedem Spiel wurde von Beginn an – zum Leidwesen des Trainergespanns Zipf und Thomas Herr – mit der notwendigen Konsequenz gearbeitet. So wie zum Beispiel gleich zum Rundenauftakt gegen Wiesloch. Die HG lag 14:18 hinten und gewann noch 21:20. Noch krasser lief es in der letzten Begegnung gegen den Tabellendritten Nußloch. Hier stand es nach knapp 40 Minuten zwar „nur“ 10:13. Dann machte der Favorit ernst, kassierte 20 Minuten lang keinen Gegentreffer mehr bis zum Abpfiff beim 21:13 und machte so den Titelgewinn perfekt.

Daniel Müller wird neuer Trainer

Die nächste Aufgabe steht bevor: „Unser Ziel ist natürlich die Qualifikation für die Jugend-Bundesliga (JBLH).“ Entsprechend wird im Training schon mit den jüngeren Spielern gearbeitet. Die aus dem älteren Jahrgang bekommen am Samstag bei der TGS Pforzheim dann noch ein Abschiedsspiel. Für die anstehende Ausscheidung wurde das Übungsleiterteam um Daniel Müller (früherer HG-Kreisläufer zu Zweitligazeiten) erweitert.