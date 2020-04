Nägel mit Köpfen machen – Varianten 10 und 12 favorisiert

Nachdem der Badische Fußball-Verband (bfv) am Wochenende 13 mögliche Szenarien mit in sich differenten Varianten vorgestellt hat, beginnt nun auch in den Vereinen das Diskutieren. Unsere Zeitung hat sich umgehört.

Auf eine baldige Entscheidung hofft Heinz Beneke, Trainer des Kreisligisten TSG Eintracht Plankstadt: „Eigentlich bevorzuge ich den Abbruch nicht, aber man sollte mal Nägel mit Köpfen machen. Wir haben in der Rückrunde sehr viel investiert in die neue Mannschaft. Von daher wäre es für uns auch negativ, wenn diese Saison abgebrochen würde, aber man sollte sich jetzt mal entscheiden.“ Auf die vom bfv vorgestellten Varianten präferiert er die Szenarien 10, 12 und 13.

Szenario 10 (Aufstieg, aber kein Abstieg) hält auch Gaetano Scalia, Spielausschuss beim Landesligisten FV Brühl für denkbar: „Ich habe diese Variante schon präferiert, bevor es der bfv ausgegeben hat, da es für die Saison 2019/20 keine Verlierer geben würde. Das würde vermutlich auf den geringsten Widerstand der Vereine treffen. Nachteil wäre, dass man in der Folgesaison womöglich mehr Vereine in der Liga und damit mehr Spiele hätte.“

Uli Kief, Vorsitzender beim Kreisligisten SC 08 Reilingen, hatte die Varianten 2 und 4 mit einer Fortsetzung der Runde zu einem späteren Zeitpunkt auf der Rechnung, verabschiedete sich aber gedanklich doch von dieser Version. „Das ist keine Option, da viele Spieler im August in Urlaub fahren und bei der Variante bis Jahresende zu viele Spieler während der Spielzeit weg sind und auch noch die Spielerwechsel dazwischen kommen“, so Kief. „Variante 12 ist für uns dann auch die logischste Entscheidung und das unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz.“ / wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020