Namhafte Clubs schicken Talente

Seit langer Zeit liefen die Vorbereitungen für dieses neue Top-Ereignis im Jugendfußball in der Region. „In gemeinschaftlicher Arbeit haben Vorstand, Förderverein und Jugendabteilung dieses Turnier vorbereitet“, betont Reiner Merkel, Jugendleiter des SC Olympia Neulußheim. Am morgigen Sonntag werden sich einige namhafte Vereine Süddeutschlands in der Hardthalle in Neulußheim mit ihren E-Jugend-Mannschaften ein Stelldichein geben.

Den Auftakt machen um 11 Uhr der SV Eintracht Trier und der FSV Frankfurt im Eröffnungsspiel. Weiterhin in Gruppe A vertreten sind die SG Sonnenhof Großaspach, die SV 07 Elversberg II und der SC Olympia Neulußheim. In Gruppe B gehen der VfR Wormatia Worms, der SV Stuttgarter Kickers, die SV 07 Elversberg I, die TuS Koblenz und der VfL Kurpfalz Neckarau an den Start. Das Halbfinale startet um 15 Uhr, der Turniersieger wird um 16.30 Uhr gekrönt. wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019