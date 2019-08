Nationalspielerin Cecile Pieper wechselt zu Köln

Am Samstag feiert Cécile Pieper ihren 25. Geburtstag. In ihrem neuen Lebensjahr wird sich für die Hockey-Nationalspielerin aus Oftersheim einiges ändern. Der Dienstag war für sie ein äußerst turbulenter Tag. Klausur in der Uni, dann wurde der kurzfristige Wechsel vom Mannheimer HC zu Rot-Weiß Köln perfekt gemacht. Und das alles nur zwei Tage nach dem EM-Finale in Antwerpen, das sie mit dem deutschen Nationalteam 0:2 gegen Holland verloren hatte. Von der EM und ihrem künftigen neuen Leben in der Domstadt Köln erzählte Pieper unserer Zeitung.

Cécile Pieper, der ganz große Wurf ist bei der EM nicht gelungen. Was überwiegt nach dem verlorenen Finale? Enttäuschung oder Freude über Platz zwei?

Pieper: Zunächst war die Niederlage ein Sch . . .-Gefühl. Bei der Siegerehrung, die direkt nach dem Spiel stattfand, war der Frust noch sehr groß. Aber die EM ist ein richtig starkes Turnier, von einem Finale Holland gegen Deutschland träumt die Hockey-Welt. Wir haben uns den Weg dorthin hart erarbeitet, deshalb können wir stolz auf die Silbermedaille sein. Sie wiegt sehr viel.

Wie war der Weg ins Finale?

Pieper: Zum Auftakt haben wir 13:0 gegen Weißrussland gewonnen. Mit so einem hohen Sieg war nicht zu rechnen, ein 13:0 gibt es international nicht oft. Nach einem knappen ersten Viertel ist bei uns der Knoten geplatzt und wir waren sehr effizient. Gegen England haben wir beim 1:1 in der ersten Halbzeit nicht mitgespielt. Aber wir haben aus dieser Partie viel mitgenommen.

Gegen Irland reichte dann ein Remis zum Halbfinaleinzug. Warum hat sich das DHB-Team so schwer getan?

Pieper: Irland ist immerhin Vize-Weltmeister und hat eine super starke Mannschaft. Wir hätten konsequenter sein müssen.

Mit Gruppenplatz zwei sind Sie den Niederlanden im Halbfinale aus dem Weg gegangen. Aber Spanien war auch ein harter Brocken.

Pieper: Das Halbfinale war ein richtig gutes Hockeyspiel. Die Spanierinnen haben eine wirklich beeindruckende Vorstellung gegeben. Wir lagen 0:1 zurück, ich habe dann das 1:1 gemacht, der 3:2-Siegtreffer fiel erst eine Minute vor Schluss. Wir hatten Glück, aber das muss man sich auch verdienen.

Im Finale hat das deutsche Team defensiv eine unheimlich starke Leistung gezeigt. Was hat zum Sieg gefehlt?

Pieper: Für die meisten von uns war es das erste große Finale, sonst sind wir immer im Halbfinale ausgeschieden. Wir sind offensiv nicht ins Spiel gekommen. Aber wir rücken immer näher an Holland heran, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie irgendwann schlagen werden.

Mit der Finalniederlage ist auch die direkte Olympia-Qualifikation verpasst. Wie sieht nun der Weg nach Tokio aus?

Pieper: Durch den zweiten Platz haben wir viele Punkte gesammelt und haben dadurch vermutlich einen leichteren Gegner in der Qualifikation Ende des Jahres. Chile oder Südafrika könnten es sein, aber es sind noch nicht alle kontinentalen Titelkämpfe vorbei.

Am Dienstagnachmittag kam die Meldung, dass Sie den Mannheimer HC verlassen und zu Rot-Weiß Köln wechseln werden, zusammen mit Ihrer Freundin und Teamkameradin Nike Lorenz. Was sind die Gründe?

Pieper: Das hat sich alles sehr kurzfristig ergeben. Die Wechselfrist war eigentlich am 1. August, deshalb musste am Montag ein sogenannter Härtefallantrag gestellt werden. Der Deutsche Hockey-Bund hat den Wechsel genehmigt. Ich habe einen Job in Köln bekommen, ich werde dort in einer Marketingfirma als Junior Consultant arbeiten und als Trainee meine Masterarbeit in Psychologie beenden. Eine Wohnung habe ich auch schon. Es fällt mir sehr schwer, vom MHC wegzugehen, schließlich bin dort groß geworden.

