Negativserie beenden

Eine Systemveränderung hat beim FV 08 Hockenheim in der Fußball-Kreisliga zwar Besserung gebracht, aber noch nicht die Wende. Und so ziert das Team von Trainerduo Kay Gerwig/Hasan Dogan weiterhin das Tabellenende. Dennoch: Inzwischen steht die Abwehr sicherer und so brachte man unter anderem auch den Spitzenreiter SV Enosis Mannheim beinahe ins Wanken. Gerwig sagt: „Das angepasste System zeigt Wirkung. Eigentlich müssen wir von den vergangenen drei Spielen zwei gewinnen. Es fehlt uns aber momentan auch das Quäntchen Glück vor dem Tor oder beim letzten Pass. Wir haben eine Negativserie, wollen diese aber am kommenden Sonntag endlich beenden.“

Dann steht das richtungsweisende Duell gegen den Vorletzten FC Germania Friedrichsfeld an (Spielbeginn: 16 Uhr). Gerwig weiß: „Es geht gegen einen Mitkonkurrenten und wir wollen unbedingt gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Friedrichsfeld hat teilweise hohe Niederlagen einstecken müssen, auf der anderen Seite aber auch nur 0:1 gegen den SC RW Rheinau verloren.“ Der dünne FV 08-Kader ist aufgemotzt worden: Zwei Spieler aus der Zweiten trainieren immer wieder mit und auch die A-Jugendlichen sammeln Spielpraxis.

Mal wieder Wiedergutmachung

Der SC 08 Reilingen ist mal wieder auf Wiedergutmachung aus. Erneut präsentierte sich das Team von Spielertrainer Patrick Rittmaier in der Defensive nicht sattelfest und kassierte bei der Klatsche bei Hochstätt Türkspor fünf Gegentore. Selbst war man nur einmal erfolgreich. Nun geht es daheim gegen Aufsteiger Spvgg Ilvesheim darum, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

In der befindet sich der KSC Schwetzingen nach dem 2:0-Sieg gegen Hemsbach. Nachlegen möchte das Team von Trainer Yusuf Baran nun auswärts bei Primus Enosis. Die TSG Eintracht Plankstadt empfängt den VfR Mannheim II. Nach der unnötigen Niederlage gegen den FV Leutershausen stehen auch die Plankstadter wieder mehr unter Druck. mjw

Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.10.2020