Die Schautanz-Solisten der Hauptklasse zog es nach der Faschingspause zu einem Ligaturnier ins Frankenland. In der 1. Bundesliga heimste Mischell Hohler den dritten Saisonerfolg ein. So ganz zufrieden waren sie und Trainer Christian Karamanis mit diesem Ergebnis jedoch nicht, ein paar kleinere Fehler schlichen sich in die Darbietung ein. Grund zur Freude gab es für ihn aber auch, denn sein Schützling Kevin Ulrich konnte sich im Vergleich zum letzten Turnier deutlich steigern und ertanzte sich den dritten Rang. Kristina Lier überzeugte in der 2. Bundesliga – ihr gelang ebenfalls der dritte Sieg im dritten Wettkampf der aktuellen Turnierzeit. Sie konnte diese Leistung eine Woche später in Münster eindrucksvoll bestätigen (ebenfalls 291 Punkte) und den vierten Saisonsieg feiern.

Schon für EM qualifiziert

Beim ersten Masters-Cup-Finale im rheinland-pfälzischen St. Katharinen wurden die ersten Titel der laufenden Saison in der Hauptklasse ausgetanzt. Der TSV hatte sich mit allen drei Paaren in der Disziplin Schautanz-Duo für diesen Wettkampf qualifiziert und am Ende war das Siegertreppchen fest in Altlußheimer Hand. Ganz knapp vor Monia Petry/Samuel Haller ertanzten sich Mischell Hohler/Kevin Ulrich den ersten Masters-Cup-Sieg ihrer gemeinsamen Karriere und haben somit die Qualifikationen für die deutsche und die Europameisterschaft frühzeitig erreicht.

Monia und Samuel sind sicher bei den nationalen Titelkämpfen dabei, ebenso wie Chiara Blotzheim und Noelle Widmann, die nach langer Pause Platz drei erreichten. zg

Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018