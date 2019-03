Nerven bewahrt

Die erste Basketball-Frauenmannschaft des TV Schwetzingen bestritt ihr Auswärtsspiel in der Oberliga mit nur sieben Spielerinnen beim USC Freiburg III. Doch sie ließen sich nicht einschüchtern und spielten von Anfang an auf Sieg – und der sollte mit 58:52 auch gelingen.

Der Gastgeber machte es den Schwetzingerinnen mit einer Ganzfeldpresse nicht einfach und erzwang einige unnötige Ballverluste. So führten die „Blue-Devil“-Ladies nach dem ersten Viertel nur knapp mit 7:12. Während des zweiten Viertels kamen die Korbjägerinnen immer besser mit der Presse zurecht und punkteten mit sehr gutem Passspiel und einfachen Korblegern. Aufgrund der hohen Intensität des Spiels mussten im vierten Viertel zwei Schwetzingerinnen mit fünf persönlichen Fouls raus und die „Blue Devils“ ohne Auswechselspielerinnen die letzten Minuten der Partie überstehen. Dies gelang den Verbleibenden mit viel Ruhe sehr gut und so ließen sich die Kurpfälzerinnen am Ende den Sieg nicht mehr nehmen. Trainerin Ann-Kristin Weisenberger war nach dem Schlusspfiff stolz auf ihr Team: „Die Mannschaft hat gekämpft und sich nicht aufgegeben. Der Sieg war eine starke Teamleistung.“

Am Sonntag, 31. März, treffen die TV-Damen auf den Tabellenführer SSC Karlsruhe. Das Spiel findet um 13.30 Uhr in der Halle des Hebel-Gymnasiums statt.

Schwetzingen: Ebert (8), L. Erles (17), S. Erles (12), Hill (4), Jung (7), La. Loesche (10), Le. Loesche. zg

