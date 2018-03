Nervenstark im Doppel

Anzeige

Im Spitzenspiel der Tischtennis-Bezirksklasse kam Tabellenführer TTC Hockenheim II zu einem knappen 9:7 beim SV Waldhilsbach. Die Gastgeber waren bis in die Haarspitzen motiviert und setzten Hockenheim insbesondere im oberen Paarkreuz unter Druck. 4:1 hieß es für die Gastgeber, nur Pokrandt/Hartmann hatten gepunktet. Daniel Hartmann, Thomas Geier und Bernd Potthast brachten die Rennstädter wieder heran. Die Gastgeber erhöhten auf 7:4, ehe erneut das starke mittlere Paarkreuz punktete. Nach Potthasts zweitem Punkt brachte Ersatzmann Marvin Ballmann Hockenheim erstmals in Führung. Pokrandt/Hartmann zeigten sich erneut nervenstark und gewannen 3:0.

Erfolgsserie fortgesetzt

Die TTG Oftersheim III setzte ihre Erfolgsserie fort und gewann gegen Wiesloch mit 9:6. Nach 1:2 im Doppel, nur Wollgast/von Conrady hatten gepunktet, baute Oftersheim die Führung auf 6:3 aus. Die Gäste kamen aber auf 6.6 heran. Arnd von Conrady, Thorsten Maier und Florian Schön machten mit ihrem jeweils zweiten Punkt den Sieg perfekt.

Der TV Brühl musste sich trotz einer 4:1-Führung noch 7:9 bei der TTG Walldorf II geschlagen geben. Marc Jeutter verpasste in seinem ersten Einzel nur hauchdünn im fünften Satz die mögliche 6:3-Führung. Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrte der TTC Ketsch IV von den Auswärtsspielen in Neuenheim und Waldhilsbach zurück. Beim 9:5 in Neuenheim zeichneten sich Michael Ebert, Marc Vetter und Tomas Wald aus. In Waldhilsbach präsentierte sich Vetter erneut in Topform. mbu