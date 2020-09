Nervöse Schwetzinger wachen zu spät auf

Während dem SV 98 Schwetzingen am zweiten Spieltag der Befreiungsschlag nicht geglückt ist, feierten die Spvgg 06 Ketsch und die SG ASV/DJK Eppelheim Arbeitssiege in der Fußball-Landesliga. Eine hohe Niederlage erlitt am Mittwoch indes der FV Brühl.

SV 98 Schwetzingen – FK Srbija Mannheim 1:2 (0:2)

Der SV 98 Schwetzingen steht nach zwei Spieltagen ohne etwas Zählbares auf dem

...