Ein Trainerfuchs kommt

Mit dem 64-jährigen Jüllich (kleines Bild) kommt ein Trainerfuchs in die Spargelstadt, der allerdings seit drei Jahren keinen Verein mehr trainiert hat. Zuletzt betreute Jüllich die Mannschaft der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. Trotzdem ist Zimmermann vom neuen Coach überzeugt: „Es gab Gespräche mit mehreren Kandidaten, aber letztendlich hat es menschlich einfach gepasst. Gernot Jüllichs Ruf ist sehr gut und wir freuen uns auf einen tollen Trainer.“

Dass sich der SV 98 zum jetzigen Zeitpunkt umorientiert, war nicht zu erwarten. Denn: Nach einer nicht ganz einfachen Vorrunde und den Abgängen einiger Spieler in der Winterpause hat es Köpper dennoch geschafft, die Mannschaft in der Tabelle wieder nach oben zu führen. Lediglich gegen den Spitzenreiter FC Germania Friedrichstal gingen die Spargelstädter im Kalenderjahr 2018 als Verlierer vom Feld.

„Ich hege keinen Groll“

„Nachdem der Verein erst einmal mit den Spielern, aber nicht mit mir gesprochen hat, war es für mich die logische Konsequenz, mich so zu entscheiden“, erklärte Köpper, der zugibt: „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es anders läuft, aber so ist es auch in Ordnung. Ich hege keinen Groll.“

Die Abschiedstour des Coachs beginnt mit dem heutigen Heimspiel gegen den 1. FC Bruchsal (Spielbeginn: 15.30 Uhr) – der Siebte des Tableaus aus Schwetzingen bekommt es dabei mit dem Tabellendritten zu tun. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018