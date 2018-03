Anzeige

Zur sonntäglichen Runde 10 werden dann die Gegner getauscht. Die Hockenheimer gehen leicht favorisiert an den Start. Mit zwei Siegen würden sie sich der Tabellenspitze um OSG Baden-Baden wieder annähern und das Rennen um eine Spitzenplatzierung möglicherweise wieder offen gestalten. Am Sonntag tritt die Oberliga-Mannschaft, die SVH II in der Zehntscheune um 11 Uhr ebenfalls an die Bretter. Gegner ist SK Ladenburg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.02.2018