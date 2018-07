Anzeige

Freunde des Tennissports erwartet von heute bis Sonntag, 22. Juli, hochklassiges Tennis bei der 6. Auflage des „Seniors Technology Cups“ auf der Tennisanlage des TTC Waldhaus (zwischen Reilingen und Neulußheim).

Mit über 100 Meldungen aus Baden, Hessen, Pfalz und Schwaben, darunter zahlreiche deutsche Ranglistenspieler, wurde erneut die Teilnehmerzahl des Vorjahres übertroffen. Spannende Matches in den Kategorien Herren 40+/50+/55+/60+/65+70 und Damen 40+. sind vorprogrammiert. Den Siegern winken DTB Ranglistenpunkte und Preisgelder in Höhe von Euro 3000. Die Halbfinale- und Finalspiele werden am Samstag und Sonntag gespielt, der Eintritt ist frei. zg

Info: Detaillierte Informationen finden sich auf der Homepage des Veranstalters (https://ttc-waldhaus.jimdo.com/)wm