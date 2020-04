Neues Kapitel für Eissler

Titel, zerplatzte Träume und finanzielle Probleme – der „Blick ins Archiv“ nimmt uns auch diesmal wieder mit in eine facettenreiche Zeitreise in die Jahre 2015 und 2010 und ruft die Schlagzeilen unserer Zeitung noch einmal in Erinnerung.

21. April 2015: Ein Schritt fehlte den Adler Mannheim, um sich zum deutschen Eishockey-Meister zu krönen. In der SAP-Arena laufen die Vorbereitungen auf das Public Viewing auf Hochtouren und auch die Mannschaft scheint für das Duell beim ERC Ingolstadt gerüstet zu sein.

Von einer Meisterschaft konnte der 1. FC Kaiserslautern schon vor fünf Jahren nur träumen, aber ein 1:1-Unentschieden gegen RB Leipzig würden die „Roten Teufel“ wahrscheinlich heute direkt unterschreiben. Damals trafen beide Mannschaften in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander, inzwischen trennen zwei Klassen die Kontrahenten: Während Leipzig sogar in der Champions League für Furore sorgt, kämpft Lautern sowohl sportlich als auch finanziell ums Überleben in der 3. Liga.

Überleben sollten die Handballer der TSG Ketsch mindestens noch ein Jahr in der Landesliga. Dank des 31:24-Auswärtserfolgs bei der HG Königshofen/Sachsenflur entledigten sich die Moskitos aller Abstiegssorgen.

21. April 2010: Internationaler Besuch in der Kurpfalz kündigte sich an: Um sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika vorzubereiten, plante die Nationalmannschaft von Honduras ein Trainingslager in Walldorf. Glück hat der Aufenthalt jedoch nicht gebracht, denn der Außenseiter schied mit nur einem Punkt als Gruppenletzter in der Vorrunde aus.

In einer prekären Situation steckt der Hockenheimring schon seit Jahren. Aufgrund einer Umschuldung konnten die Verantwortlichen aber erst einmal aufatmen, denn dadurch ergaben sich vor zehn Jahren Zinseinsparungen in Höhe von 180 000 Euro jährlich.

Ein neues Kapitel sollte beim FV 08 Hockenheim eingeläutet werden: Frank Eissler übernahm den Kreisligisten zur neuen Saison und folgte damit auf Stephan Seitz. Schwetzingens Trainer Volker Zimmermann sah indes ein „Gegurke“ seiner Mannschaft beim 1:1 gegen Lauda und die beiden Handballer Kai Dippe und Maximilian Haller – das Duo trug damals das Trikot der HG Oftersheim/Schwetzingen – erhielt eine Einladung für die Jugendnationalmannschaft, die damals von Weltmeister Christian Schwarzer trainert wurde. mjw

