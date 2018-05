Anzeige

Wie aus einer Mitteilung des Amtsgerichts Tübingen vom Mittwoch zu entnehmen ist, wurde für die Handball-GmbH des abgestiegenen Drittligisten TV Neuhausen ein Antrag auf Insolvenz beantragt (Aktenzeichen: 16 IN 151/18).

Diesen Schritt vollzog der eigentlich Anfang des Monats von seinem Amt zurückgetretene Geschäftsführer Volker Fleischmann. Dieser hatte zum und nach Ende seiner Amtszeit mehrfach betont, dass dafür nach Sicht von Experten, die er beauftragt habe, kein Grund bestünde. Welchen Grund nun – Überschuldung oder zahlungsunfähig – er jetzt dabei ins Feld führte, bleibt vorerst offen. Er sei aber scheinbar vom Gesamtvereinsvorstand zu dieser Maßnahme gedrängt worden, heißt es im Reutlinger Generalanzeiger vom Donnerstag.

Spielbetrieb nicht gefährdet

Zuvor hatte Handball-Abteilungsleiter Thomas Reusch die Mitglieder in einer internen Versammlung über den weiteren Weg des TVN informiert. Der Spielbetrieb sei nicht gefährdet und würde in der Oberliga fortgesetzt werden, die „Zweite“ soll in der Landesliga antreten. Ein weiterer Absturz sei nicht hinnehmbar, hieß es. Der stellvertretende Abteilungsleiter Ulrich Neubrander betonte: „Da laufen uns die Spieler weg.“