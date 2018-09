Neuling ist Abstiegskandidat Nummer eins

Nach dem Aufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga wird sich der TTC Hockenheim nach Jahren des Erfolges wieder an Niederlagen gewöhnen müssen. Dem ist sich die Mannschaft auch bewusst. „Die Verbandsliga ist dieses Jahr sehr stark besetzt, fast alle Teams haben sich verstärkt“, sagt Hockenheims Nummer zwei Stefan Trotter. Bei zwei direkten Absteigern und dem Relegationsplatz acht wird es seine Mannschaft ganz schwer haben, die Klasse zu halten. „Von der Papierform her sind wir in dieser starken Liga Abstiegskandidat Nummer eins“, gibt sich Trotter keinen Illusionen hin. Der TTC wird in jeder Partie als Außenseiter ins Rennen gehen, am ehesten scheinen noch Viernheim, Ettlingen II oder Dietlingen schlagbar zu sein. „Nach zwei Aufstiegen in Folge von der Bezirksliga in die Verbandsliga stellt die Rolle des vermeintlichen Abstiegskandidaten grundsätzlich kein Problem für uns da“, sagt Trotter. Die Mannschaft könne locker aufspielen. Ob sie in dem einen oder anderen Spiel punkten kann, wird auch davon abhängen, ob sie komplett antreten kann. Aktuell sieht es laut Trotter so aus, dass der TTC aus beruflichen und privaten Gründen in einigen Spielen mit Ersatz antreten muss, was das Punkten noch zusätzlich erschweren wird.

Von Position eins bis fünf ist die Aufstellung Hockenheims unverändert geblieben, an Position sechs steht nun Daniel Hartmann für Alexander Drobny.

Meisterschaftskandidaten sind Eggenstein und Adelsheim, Weinheim-West, Oftersheim und dem TTC Weinheim II traut Trotter eine Rolle im Vorderfeld zu.

Zum Saisonauftakt spielen die Hockenheimer am Sonntag um 14.30 Uhr beim TTV Ettlingen II. Mit Alexander Kappler und Jan Ebentheuer-Barceló haben die Ettlinger Akteure mit Oberliga-Erfahrung in ihren Reihen und sind bis ins hintere Paarkreuz eine ausgeglichen starke Mannschaft. „Allerdings sind sie aus meiner Sicht im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächer aufgestellt, weil Stephan Fischer wieder in die erste Mannschaft hochgemeldet worden ist“, lautet Stefan Trotters Einschätzung. Die Hockenheimer werden versuchen, so gut wie möglich mitzuhalten. Gerade am ersten Spieltag besteht tendenziell eine Chance, auch mal einem Favoriten ein Bein zu stellen. „Ob das möglich sein wird, hängt auch davon ab, ob wir gut aus den Doppeln ins Spiel starten“, meinte der TTC-Leistungsträger.

Kader TTC Hockenheim: Daniel Dörsam, Stefan Trotter, Daniel Eberwein, Dominic Simon, Albert Münch, Daniel Hartmann.

Beim Badenliga-Absteiger TTG EK Oftersheim rechnet niemand mit dem sofortigen Wiederaufstieg. David Korn hat die TTG verlassen und spielt künftig im Schwarzwald Bezirksliga. Stefan Ruby aus dem Aufstiegsteam von Oftersheim II ist zum FV Wiesental gewechselt. Zudem ist Tristan Lohf, an Position vier gemeldet, noch verletzt. „Der Klassenerhalt sollte aber kein Thema sein“, meint Wolfgang Gericke, der häufiger als Ersatzmann zum Einsatz kommen wird. Stefan Berlinghof und Holger Weidenauer können auch mit den Spitzenspielern der Liga mithalten, das haben sie in der Vergangenheit häufig genug bewiesen. Ein guter Mittelfeldplatz sollte möglich sein.

Die Oftersheimer starten am Samstag um 16 Uhr beim TTV Weinheim-West in die neue Saison. Ein harter Brocken, zumal die TTG nicht komplett antreten kann. Weinheim-West ist mit den letztjährigen Oberligaspielern des TTC Ketsch, Ulf Mertens und Tim Fischer, stark besetzt. Die Nummer eins, Christian Stofleth, weist mit 2053 Punkten den höchsten Ranglistenwert aller Verbandsligaspieler auf.

TTG EK Oftersheim: Stefan Berlinghof, Holger Weidenauer, Marc Adler, Tristan Lohf, Roman Frackenpohl, Christian Förster.

