Neulußheim jetzt schon auf Platz zwei

Der Titelkampf in der 2. Bundesliga Süd der Sportkeglerinnen scheint in dieser Saison ein ganz spannender zu werden. Nach dem sechsten Spieltag liegen fünf Teams punktgleich auf den ersten fünf Plätzen. Dazu gehören auch DKC/RW Neulußheim, der DKC 79 Altlußheim und die SG DKC/KSC 81 Hockenheim.

Durch den dritten Sieg in Folge mit 2696:2613 gegen Post SV Ludwigshafen schob sich Neulußheim auf den zweiten Platz vor. Sabrina Kempf zeigte im Startpaar ihre alte Stärke und legte gemeinsam mit Carmen Brossmann einige Kegel vor. Tatjana Fischer konnte wieder einmal alles abrufen und hatte gegen die starke Ingrid Kreuzer die Nase vorn. Mit 491 Kegeln (353 in die Vollen) war Fischer Tagesbeste. „Ich freue mich sehr, dass ich heute meine Leistung, insbesondere in die Vollen, wieder gut abrufen konnte“, meinte sie.

Kim Schweikert war im Abräumen gut (160), wie auch Patricia Willnauer und Tamara Raupp hatte sie Schwächen in die Vollen. Sportwartin Carmen Brossmann war mehr als zufrieden: „Es ist ein tolles Gefühl, sich als Neuling der 2. Bundesliga nun auf dem zweiten Tabellenplatz zu sehen.“

DKC/RW Neulußheim: Brossmann 437, Kempf 471, Fischer 491, Schweikert 445, Willnauer 414, T. Raupp 438.

Gute Laune beim DKC 79

Auch beim DKC 79 Altlußheim herrschte nach dem 2681:2558 gegen Goldene 7 Spaichingen gute Laune. Endlich konnte das Team auch zu Hause mit einem guten Ergebnis und mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugen. Bereits im Start wurde mit den hervorragenden 472 Kegeln von Beate Berndgen-Herm der Grundstein gelegt und Altlußheim konnte sich bereits hier deutlich absetzen. Mit weiteren guten Ergebnissen von Anja Vetter und Marina Schränkler brachte Altlußheim den Sieg mühelos nach Hause. Der verdiente Lohn ist der dritte Tabellenplatz.

DKC 79 Altlußheim: Berndgen-Herm 472, Wollermann 426, A. Vetter 465, S. Vetter 422, Schränkler 468, Jahn 428.

Hockenheim ohne Mühe

Keine Mühe hatte die SG DKC/KSC 81 Hockenheim beim 2704:2575 gegen den TV Unterlenningen. Die Gäste konnten vor allem in die Vollen überhaupt nicht mithalten (1908:1739). Trotzdem geriet Hockenheim im Startpaar in Rückstand, weil Sabine Klein nicht überzeugte und 92 Kegel gegen Cornelia Stark verlor. Lara Hauser räumte auch schlecht ab, machte aber Kegel gut. Im Mittelpaar trumpften Birgit Kaschta und Manuela Hauser trotz hoher Fehlerzahlen (16) auf und drehten das Spiel.

Am Schluss glänzte wieder Martina Lamade mit der Tagesbestleistung von 510 Kegeln. „Eine Glanzleistung war das heute nicht“, meinte Birgit Kaschta. „Hauptsache, ein Sieg“ meinte Manuela Hauser unter der Dusche und noch dort wurde beschlossen, das Abräumen diese Woche intensiv zu trainieren. Sieht nach arbeitsreichen Tagen im Fortuna Center aus . . .

SG DKC/KSC 81 Hockenheim: Klein 390, L. Hauser 436, Kaschta 458, M. Hauser 457, Lehr 453, Lamade 510.

Abwärtstrend hält an

Der Abwärtstrend beim DSKC Eppelheim II hält an. Bei der TSG Haßloch gab es nach schwacher Vorstellung ein 2485:2576. Nur eine Eppel-heimerin kam in die Vollen über 300 Kegel, das war Melina Hassert, die mit 451 Kegeln auch Tagesbeste wurde. Sie war auch im Abräumen, in dem der DSKC sogar einen Kegel besser war als Haßloch, die Stärkste.

DSKC Eppelheim II: L. Heckmann 377, K. Erni 405, D. Heckmann 439, Haase 404, S. Pozarycki 409, Hassert 451. mra

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018