Neulußheim trotzt Krise

Die Aktion „Kleeblatt“ des Badischen Fußball-Verbandes ist eine Auszeichnung für Vereine, die sich insbesondere in den Bereichen Kinder- und Jugendfreundlichkeit, Leistungsförderung, Ehrenamtlichkeit und Engagement für Freizeit- und Breitensport verdient gemacht haben. Trotz der außergewöhnlichen Bedingungen in diesem Jahr hat der SC Olympia Neulußheim, ein Abonnent auf das „Kleeblatt“, an der neuen Ausschreibung teilgenommen.

„Auch in Zeiten wie diesen zeigt der SC Olympia, was alles möglich ist. Trotz der Einschränkungen im Trainings- und Spielbetrieb zeigten die Organisatoren, was alles geht, wenn alle an einem Strang ziehen“, sagt Jugendleiter Reiner Merkel. Im Mai startete der SCO nach den ersten zwischenzeitlichen Lockerungen mit Trainingsgruppen zu je fünf Personen.

Sogar nach Österreich gefahren

Alles wurde genauestens dokumentiert, um mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen. Zudem wurden alle Regeln wie beispielsweise der Verzicht auf Zuschauer beim Training, keine Durchmischung der Gruppen und kein Betreten der Kabinen genau befolgt. Sogar ein Feriencamp in den Pfingstferien war möglich gewesen – „mit zahlreichen Fußballübungen, Fahrradtouren und sogar Übernachtungen im Zelt“, berichtet Merkel.

Ende Juni durfte dann auch in ersten Spielen wieder der Ball rollen. „In zahlreichen Freundschaftsspielen zeigte die Jugend der SON, was der schnelle Trainingsauftakt alles möglich gemacht hatte“, so Merkel. „Zum Saisonabschluss war die Jugend Ende Juli sogar noch im Holiday-Park in Haßloch.“ Die Sommerpause wurde verkürzt und Mitte August ging es nach Österreich zu einer Fußballferienfreizeit. „Trotz Einschränkungen war das ein toller Spaß“, berichtet Merkel.

Preisverleihung fällt aus

Im September startete dann die Herbstsaison, in die der SC Olympia mit insgesamt zwölf Teams ging. Sowohl die Jungen- als auch die Mädchen-Mannschaften standen zuletzt auf sehr guten Tabellenplätzen. Auch für das „Kleeblatt“ hatte sich die Jugendabteilung wieder beworben und bekam nun verkündet, dass das „Kleeblatt in Gold“ auch dieses Jahr wieder vergeben wird. Eine Preisverleihung erlauben die aktuellen Verfügungen nicht. Das solle dann – verspätet – in 2021 im Europapark Rust stattfinden. Möglicherweise ist der SC Olympia dann bereits aufgebrochen in den Wettbewerb „Kleeblatt“ 2021. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.12.2020