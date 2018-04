Anzeige

Nun wird es ernst für die Keglerinnen des DKC/RW Neulußheim. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Verbandsliga Baden kämpfen die Neulußheimerinnen am Sonntag ab 13 Uhr in Nußloch (Olympiahalle) um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das war schon vor Saisonbeginn das erklärte Ziel von Trainerin Manuela Stojakowitsch.

Beim DCU-Pokalfinale in Eppelheim, wo Neulußheim im Juni letzten Jahres einen unerwarteten dritten Platz belegt hatte, gab sie den Aufstieg ganz klar als Ziel aus. Wer als einziger Verbandsligist gegen Bundesligamannschaften auf dem Treppchen steht, kann dieses Selbstbewusstsein auch haben. Drei Jahre lang war Neulußheim immer kurz vor dem Ziel gescheitert und hatte den Titelgewinn in der Verbandsliga verpasst. Das gelang diesmal mit dem nötigen Teamgeist und großer Kampfstärke mit 26:10-Punkten. Doch die Konkurrenz ist stark. Der KV Grünstadt aus der Pfalz hat die Saison mit 34:2-Punkten abgeschlossen, der SVS Griesheim aus Hessen gar mit 36:0. Der Auswärtsschnitt der drei Aufstiegsanwärter – zwei werden das Ziel erreichen – liegt zwischen 2615 und 2650 Kegeln, deshalb erwartet Neulußheim ein heißes, ausgeglichenes Rennen.

„Wir jungen Mädels wollen nun endlich mal die Luft in der 2. Bundesliga schnuppern, die neue Herausforderung annehmen und Erfahrungen sammeln“, meinte Neulußheims Leistungsträgerin Carmen Brossmann zu den Ambitionen. Der Altersdurchschnitt beträgt nur 28 Jahre, Birgit Schwegler ist die älteste Spielerin im Team. Sie darf allerdings nicht spielen, da Lochkugeln in der Aufstiegsrunde – wie auch in der 2. Liga – verboten sind. „Wir sind dennoch zuversichtlich“, sagte Brossmann und hofft auf die Unterstützung vieler Fans.