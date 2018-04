Neulußheim will im Derby nachlegen

Anzeige

Erste Fortschritte scheint Graf seit dem Beginn seiner Tätigkeit in Neulußheim allmählich auch festzustellen. „Wir wollen Fußball spielen. Die Qualität in der Mannschaft haben wir. Zudem war die Einstellung am vergangenen Sonntag top“, sagt der Coach. Und: „Das war vielleicht auch das Erfolgserlebnis, das wir jetzt gebraucht haben.“

Enorm wichtiger Erfolg

Wie wichtig der Erfolg war, wurde am Abend beim Betrachten des Ergebnistableaus deutlich. Alle Mannschaften auf den Abstiegsplätzen hatten ihre Partien gewonnen, so dass eine Niederlage einen herben Rückschlag bedeutet hätte. „Wir müssen das jetzt mal bestätigen und zwei, drei Spiele am Stück gewinnen“, hofft Graf, dass der Knoten endlich platzt.

Nächster Gegner der Neulußheimer ist der FV 08 Hockenheim, der mit dem 5:1 gegen die TSG 62/09 Weinheim II selbst ein Ausrufezeichen gesetzt hat. „Es ist ein Derby und da ist alles möglich“, will sich Graf dennoch nicht auf einen Favoriten festlegen.

Seinen Kollegen Manuel Muth, Trainer der Rennstädter, schätzt Graf indes. „Er ist viel auf den Sportplätzen unterwegs und wird seine Mannschaft sicher gut einstellen“, erwartet Graf einen heißen Tanz. Das Hinspiel gewann Hockenheim mit 3:2.

Für den SC 08 Reilingen ist die Partie beim 1. FC Turanspor Mannheim richtungsweisend dahingehend, ob der Blick fortan in die obere oder untere Tabellenhälfte geht. Die Reilinger sind auf Platz acht mit 30 Punkten eingeschrieben, Turanspor ist Zehnter mit 25. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.04.2018