Neulußheims Trainer Graf: Die Jungs sind super drauf

Mit einer überraschenden Deutlichkeit ist der SC Olympia Neulußheim in das Unternehmen „Zwischenstopp A-Klasse“ gestartet. Dabei war der Gegner TSV Neckarau keineswegs Laufkundschaft, sondern zählt zum Favoritenkreis.

„Wir sind als Team aufgetreten und haben es dem Gegner schwer gemacht, sein Spiel aufzuziehen“, erklärt Neulußheims Coach Michael Graf. „Defensiv standen wir gut und vorne haben wir im richtigen Moment die Tore gemacht.“ Graf spricht genau die Probleme an, die dem SON im letzten Jahr den Klassenerhalt gekostet haben. Offenbar scheint man in Neulußheim mit den Neuzugängen auch einen Glücksgriff gelandet zu haben. Insbesondere Adrian Bungiac, der vom SV Südwest Ludwigshafen kam, hat sich mit einem Treffer belohnt. „Er hat viel für die Defensive gemacht“, lobt Graf. „Ich denke aber, dass er noch Zeit braucht und noch Potenzial hat.“ Sorgen, der frühe Erfolg könne zu Überheblichkeit führen, hat Graf nicht. „Die Jungs sind super drauf. Der klare Sieg wird uns für die nächsten Wochen Selbstvertrauen geben, ohne die kommenden Gegner zu unterschätzen.“ In diesem Fall heißt der Kontrahent FC Viktoria Neckarhausen, der selbst auch mit einem Dreier gestartet ist. Doch Graf schaut nicht nach dem Kontrahenten, sondern will mit seinem Team das eigene Spiel durchsetzen. „Wir wissen um unsere Stärke, das wollen wir Woche für Woche abrufen.“ Für die Partie gegen die Viktoria hofft Graf auf eine Entspannung in seiner Personalliste. In Neckarau musste er insgesamt zehn Spieler wegen Verletzung oder Urlaub ersetzen.

KSC will in Erfolgsspur bleiben

Nach der Auftaktniederlage will der FV Brühl II gegen den VfL Kurpfalz Neckarau II unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Der KSC Schwetzingen sorgte mit dem 1:1 gegen den SV Rohrhof am ersten Spieltag für ein Ausrufezeichen. Nun möchte der Aufsteiger auch beim VfR Mannheim II, der zu den Kandidaten für den Aufstieg gezählt wird, unbedingt in der Erfolgsspur bleiben.

Der SV Rohrhof hingegen erwartet die TSG Rheinau und will zu Hause einen Dreier einfahren.

Auswärts gefordert ist die SG Oftersheim beim SC Pfingstberg/ Hochstätt – es dürfte eine Partie auf Augenhöhe werden.

Zu guter Letzt will der SV Altlußheim den Punktgewinn vom Auftakt bestätigen und gegen den FC Hochstätt Türkspor etwas Zählbares einfahren. wy

