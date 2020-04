Neuzugänge beim KSV Ketsch

Trotz der durch die Corona-Pandemie erzwungenen Pause im Sport ist man beim Kraftsportverein (KSV) Ketsch nicht untätig. Für die neue Saison, „die hoffentlich nach dem Terminplan am 5. September beginnt“, so der Vorsitzende Markus Herzog, konnte der letztjährige Vizemeister der Ringen-Oberliga seine Mannschaft bereits auf drei Positionen verstärken.

Vom Oberligaabsteiger KSV Hemsbach kommen die Talente Ülgen und Sergen Karakaya und aus Graben-Neudorf kehrt Nico Rohr wieder nach Ketsch zurück. „Kein Aktiver hat uns verlassen, so dürften wir um die Meisterschaft mitkämpfen“ ist Herzog zuversichtlich.

Zurückgekehrt nach Ketsch sind Manfred Batzler (Bruchsal) und Christian Eberwein (Malsch). Sie sollen wie auch der frühere Reilinger Paul Pfannenstiel, der einige Jahre pausierte, vornehmlich die Reserve verstärken und nach Bedarf auch dem Oberligateam zur Verfügung stehen.

Doch wie sieht das Training derzeit aus? „Mit Waldläufen und Gymnastik in den eigenen vier Wänden halten sich die Aktiven des KSV fit“, vertraut Herzog auf die Disziplin seiner Athleten.

Schülermannschaft gemeldet

Wie überall ruht der Vereinsbetrieb, beim KSV Ketsch musste die für den 27. März vorgesehene Jahreshauptversammlung auf einen unbestimmten Termin verschoben werden und derzeit ist man am Überlegen, ob das für Ende Juni vorgesehene „14. Benno-Becker-Gedächtnisturnier“ überhaupt stattfinden kann. In den zurückliegenden Jahren traten bei diesem Wettstreit immer um die 200 Nachwuchsringer an und kämpften dabei um Medaillen.

Finanzielle Einbußen werden den KSV Ketsch zudem mit der Absage des traditionellen „Vatertagsfest“ am 21. Mai belasten, zu dem immer viele Gäste „pilgerten“. „Wenn die Trainingsstätten wieder geöffnet haben, werden wir wieder mit dem Schülertraining beginnen“, so Herzog. Für die kommende Nachwuchsrunde des NBRV hat der KSV Ketsch jedenfalls eine Schülermannschaft gemeldet.

