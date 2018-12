Nicht alle machen mit – eine Chance für die Kleinen?

Einige Kegler sind schon in der Weihnachtspause, einige gehen am Samstag nochmals auf die Bahnen. Zum Jahresabschluss steht die erste Runde des DCU-Pokals der Männer an. Von den Bundesligisten sind diesmal Frei Holz Plankstadt, GH/GW Sandhausen, BF Damm Aschaffenburg und der TV Haibach nicht dabei. Eine Chance für die Kleinen?

Einer dieser sogenannten Kleinen ist Bezirksligist SG GW/VK Neulußheim, der am Samstag um 13 Uhr in der Gruppe acht den deutschen Meister VKC Eppelheim zu Gast haben darf, außerdem den Zweitligisten KV Grünstadt sowie Regionalligist SG Sachsenhausen. Die Eppel-heimer sind turmhoher Favorit.

VKC möchte keine Überraschung

Gespielt wird im Pokal mit einer Vierermannschaft über 100 Wurf. Die beiden besten Teams ziehen in die nächste Runde am 16. Februar ein. Zumindest der KV Grünstadt wird ein ernsthafter Gegner sein, denn die Pfälzer gaben sich im Vorjahr im Final Four Olympia Mörfelden um ganze vier Kegel geschlagen. „Im Pokal kommt es öfter mal zu Überraschungen, weil das Spielgeschehen schneller und unberechenbarer ist, was ein Vorteil für Teams aus den unteren Klassen sein kann“, sagte VKC-Akteur Leonard Erni. Diesmal soll es für Eppelheim keine Überraschung wie im Vorjahr geben, als in Runde zwei das Aus kam.

In Gruppe 2 (in Hockenheim, Spielbeginn jeweils 13 Uhr) stehen sich SKC Hockenheim (Landesliga), Einigkeit Eixleben II (Regionalklasse), Rapid Pirmasens (2. Liga) und Franken Neustadt (Bundesliga) gegenüber. Gruppe 5 (in Wölfersheim) bilden SG Wölfersheim/Wohnbach (Regionalliga), KC 06/BW Ketsch (Landesliga), SKC Monsheim, und KSV Kuhardt (Bundesliga).

Zur Gruppe 6 (in Schwarzenfeld) zählen 1. FC Schwarzenfeld (Bayernliga), SG KSC 81/VfL/NT Hockenheim (Verbandsliga), SKC Mehlingen (2. Bundesliga) und Olympia Mörfelden (Bundesliga, Titelverteidiger). In Gruppe 11 (in Plankstadt) spielen SC KC 80 Kurpf./Neck./Plankstadt (Landesliga), Post SV Ludwigshafen (Regionalliga), KSV Mechterstädt und VfB Eintracht Fraureuth (2. Liga). mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018