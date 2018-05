Anzeige

Linsmayer bleibt bis 2022

Derweil hat Denis Linsmayer seinen Vertrag beim SVS verlängert. Der 26-jährige Mittelfeldspieler und der Verein einigten sich auf einen Kontrakts bis 2022. „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir so eine feste Stütze der Mannschaft bei uns behalten können“, sagt Trainer Kenan Kocak: „Denis bringt einen strategischen Touch in unser Spiel, und er ist mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende. Sowohl auf als auch neben dem Platz ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns.“ Linsmayer stand in dieser Zweitliga-Saison 30-mal in der Startformation der Nordbadener und erzielte dabei zwei Treffer. „Ich bin überglücklich“, strahlte Denis Linsmayer, „das Sportliche passt für mich beim SVS“. dpa/zg

