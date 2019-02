„Nicht den Schneid abkaufen lassen“

Schafft der HSV Hockenheim im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Badenliga gegen die TSG Eintracht Plankstadt den Umschwung? Von der Ferne betrachtet darf es daran erhebliche Zweifel geben. Nur eines wird dieses Wochenende nicht geschehen. Schlusslicht TV Hardheim wird nicht näherrücken, da es seine Begegnung gegen Heidelsheim/Helmsheim erst im März austrägt.

Plankstadt, obwohl „nur“ Aufsteiger, darf als klarer Favorit in diesem Rennen gelten, auch wenn es zuletzt zwei Niederlagen gab. TSG-Eintracht-Trainer Niels Eichhorn bleibt nicht nur deshalb ein wenig zurückhaltend: „Uns erwartet keine einfache Aufgabe, gerade in eigener Halle ist der HSV schwierig zu bespielen. In Sachen Konsequenz und Chancenverwertung müssen wir wieder eine Schippe draufpacken, denn Hockenheim wird hochmotiviert sein und uns den Schneid abkaufen wollen. Da müssen wir gegenhalten und die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt nutzen. Gelingt uns das, bin ich sehr optimistisch.“

Nicht einfach dürfte es auch für die HG Oftersheim/Schwetzingen beim Vierten TV Knielingen werden (Samstag, 20 Uhr). Besonders an der Aufstellung muss Coach Frederik Fehrenbach wie letzte Woche noch basteln, da die anderen Teams, die für seine Mannschaft Personal abstellen könnten, ebenfalls im Einsatz sind. Aber jene, die auflaufen werden, werden alles für einen Erfolg investieren, ist er sich sicher.

Eine interessante Aufgabe steht der HSG St. Leon/Reilingen bevor, die den TV Friedrichsfeld empfängt. Der TVF wartet mit wechselhaften Ergebnisse auf, was eine Einschätzung im Vorfeld erschwert. Die HSG geht aber aus ihren letzten vier Partien gegen das Topquartett gestärkt in diesen Vergleich.

Für den TV Brühl könnte es beim TSV Rot II (Samstag, 18 Uhr) wichtige Zähler im Bestreben, die Landesliga zu halten, geben. Denn der Gastgeber ist akut abstiegsgefährdet und würde im Falle eines Brühler Sieges im Tabellenkeller gemeinsam mit Wiesloch II, dem letzten TVB-Kontrahenten, festgenagelt sein. mj/zg

