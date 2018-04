Anzeige

Manuel Muth, Trainer des Fußball-Kreisligisten FV 08 Hockenheim, wird nicht müde zu betonen, dass der Klassenerhalt noch immer nicht in trockenen Tüchern ist. „Hätten wir das Spiel gegen Weinheim II nicht gewonnen, wären es jetzt nur noch sechs Punkte nach unten“, mahnt Muth. „Wir haben eine junge Truppe, da geht einem dann schnell mal die Düse.“ Muth hebt eindringlich den Zeigefinger und erinnert an die Situation vor zwei Jahren, als der FV 08 Hockenheim am Ende den Gang zurück in die A-Klasse antreten musste. „Ich verliere Woche für Woche die gleichen Worte“, verleiht Muth einen Einblick in seine Grundsatzansprache in der Kabine.

Insbesondere beim jüngsten Auftritt gegen den SC Rot-Weiß Rheinau scheint Muth den Nerv seiner Truppe getroffen zu haben. „Ich war sehr zufrieden, es war ein richtig gutes Kreisliga-Spiel“, blickt Muth auf das 2:2 zurück. „Rheinau hat eine starke Mannschaft und hat nach dem Trainerwechsel noch einmal einen Sprung gemacht.“ Muth vertraute dabei mit dem 4-2-3-1 auf ein komplett anderes System als sonst, will ansonsten aber seine Automatismen beibehalten und noch keineswegs in eine Testphase bezüglich der neuen Saison einbiegen. Dennoch hat der FV-Trainer derzeit die komfortable Situation, auf alle Spieler zurückgreifen zu können, derzeit tummeln sich bis zu 20 Mann im Training. Die Spannung im Team, die Muth zwischenzeitlich mal etwas zu locker genommen sah, ist zurückgekehrt.

Dogan ist gesperrt

„Ich habe die Mannschaft schon rund gemacht. Gegen Weinheim II hat das dann super geklappt und wir haben aus allen Lagen getroffen“, so Muth. Eine Idealvorstellung wäre dies auch für die nächste Partie, wenn mit der SG Hemsbach eine Mannschaft vorstellig wird, die sich aus dem Hinterhalt in das Vorderfeld geschossen hat. „Das ist eine starke Mannschaft, die im Winter nochmal Verstärkungen aus Weinheim bekommen hat“, warnt Muth vor einem neuerlichen Kraftakt, bei dem er auf den gesperrten Hasan Dogan verzichten muss.