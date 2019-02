Nicht nur auf Defensive konzentrieren

Und die drehte sich um das dritte Auswärtsspiel nacheinander bei einem der Hochkaräter der Liga - nach dem Hamburger SV (1:2) und dem 1. FC Union Berlin (0:2) folgt nun der mindestens genauso schwere Gang zum nächsten heißen Aufstiegsanwärter, dem 1. FC Köln.

„Die haben einen Erstligakader“, weiß Uwe Koschinat, für den die Partie in der Domstadt kein besonderes Spiel ist, obwohl seine Familie noch dort lebt und er dort lange Trainer war - aber eben beim kleinen Lokalrivalen Fortuna. „Viele Menschen und Medienvertreter in Köln kennen mich“, sagt er. Berührungspunkte zum „Eff-Zeh“ gebe es aber nicht.

Auf das Darmstadt-Spiel (1:1) mit dem zweifelhaften Elfmeterpfiff gegen seine Mannschaft wollte sich Koschinat nicht mehr viel beschäftigen. Vielmehr hängt er sich an den positiven Dingen auf. „„Ich entdecke, dass meine Mannschaft sehr gefestigte Abläufe hat, eine gute defensive Stabilität auf den Platz bringt und wir aus den unterschiedlichsten Situationen Torgefahr entwickeln können“, betont er. Das liege auch einigen Personalentscheidungen - etwa an der Rückkehr von Innenverteidiger Tim Knipping und der Sicherheit des mittlerweile gesetzten Torhüters Marcel Schuhen. „Die sorgen für eine hohe Emotionalität.“

Die werde auch in Köln vor vermutlich 50 000 Zuschauern - davon immerhin etwa 500 aus der Kurpfalz - gefordert sein. Denn der SVS müsse die Partie sehr aktiv angehen. Sich nur hintenreinzustellen, also quasi den Bus vor dem eigenen Tor zu parken und zu hoffen, dass man es irgendwie übersteht, das sei der falsche Ansatz. Es werde das völlig falsche Mittel sein, sich gegen die Kölner nur auf die Defensive zu konzentrieren. „Wir brauchen eine gut durchdachte Strategie, dann können wir auch einem großen Gegner wehtun.“

Zenga wieder einsatzfähig

Ob Torjäger Fabian Schleusener, der gegen Darmstadt seinen zehnten Pflichtspieltreffer erzielte, in Köln dabei sein kann, ist noch fraglich. Der Stürmer lag in dieser Woche mit einem grippalen Infekt flach. „Wir werden aber alles dafür tun, dass er am Samstag auf dem Platz stehen kann, denn er ist ein stabiler Faktor, gerade wenn es darum geht, torgefährlich zu sein“, betont Trainer Koschinat.

Hingegen ist Erik Zenga wieder voll einsatzfähig, ihm wurde ein Schutz für den Daumen verpasst, den er sich in der Wintervorbereitung zugezogen hatte. Neben Nejmeddin Daghfous und Alexander Rossipal, die sich derzeit im Aufbautraining befinden, wird Maximilian Jansen wegen einer Spritzentherapie für den lädierten Rücken erst wieder am kommenden Montag in vollem Umfang ins Mannschaftstraining einsteigen.

Und sollte Sandhausen aus dem Kölner Rheinenergie-Stadion wirklich etwas Zählbares mitbringen, wird Trainer Uwe Koschinat am Donnerstag auch der wackelnde Trainerstuhl im Presseraum des SVS völlig egal sein.

