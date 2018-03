Anzeige

Wegen der baden-württembergischen Einzelmeisterschaften der Senioren in Viernheim findet am Wochenende nur ein reduziertes Programm in den Tischtennis-Ligen statt. Lore Eichhorn vom TV Schwetzinger ist zuversichtlich, ihren Einzeltitel des Vorjahres bei den Seniorinnen 75 zu verteidigen.

Oberligist TTC Ketsch ist guter Hoffnung, in den verbleibenden vier Saisonspielen noch zu einem oder zwei Punkten zu kommen. Heute um 18.30 Uhr kommt der Tabellensechste TTC Gnadental in die „grüne Hölle“ der Ketscher. Die Gäste aus der Nähe von Schwäbisch Hall haben starke Akteure an Position eins bis drei. „Zuletzt waren die persönlichen Leistungen sehr gut, wenn wir dieses Niveau halten, können wir das Ergebnis knapper gestalten als in der Vorrunde“, meinte Timo Berger. Damals gab es ein 2:9.

Trotter will Heimvorteil nutzen

In der Verbandsklasse Nord hat der Tabellenzweite TTC Hockenheim heute um 18 Uhr (Gymnasiumhalle) mit dem Fünften DJK Mannheim keinen leichten Gegner zu Gast. „In der Vorrunde haben wir nur 9:6 gewonnen“, warnt Stefan Trotter, „wir werden konzentriert ins Spiel gehen und wollen mit dem Heimvorteil punkten“.