Nicola fördert die Mobilität der Körpermitte

Agil bleiben in der Körpermitte ist das Motto am vierten Tag unserer Serie Fitness für zu Hause. Eine bewegliche Wirbelsäule fördert die Mobilität und regt auf sanfte Art die Muskulatur an, die die Wirbelsäule umgibt, sowie den gesamten Rumpf.

Eine kontinuierliche „Rücken-Hygiene“ ist für jede Altersgruppe wichtig, um Rückenschmerzen vorzubeugen oder bestehende zu mindern. Gerade für Ältere ist die Trainingsform im Sitzen besonders gut geeignet.

Nicola Zechmeister leitet die Übungen Schritt für Schritt an – hier zwei zur Auswahl, sieben dann online als Video. Empfehlenswert ist ein Stuhl, auf dem man gut aufrecht sitzen kann und seitlich genug Bewegungsfreiheit vorhanden ist. Bei allen Übungen im Sitzen ist das Aufrichten der Wirbelsäule entscheidend.

Video Sport Fitness für zu Hause (4/30) - Best Ager & Senioren - 07:05 Lars Rettig und Nicola Zechmeister, Experten der Pfitzenmeier Clubs- und Resorts, zeigen Wirbelsäulengymnastik im Sitzen. Diese tut auch Menschen gut, die viel am Schreibtisch sitzen. Lars Rettig und Nicola Zechmeister, Experten der Pfitzenmeier Clubs- und Resorts, zeigen Wirbelsäulengymnastik im Sitzen. Diese tut auch Menschen gut, die viel am Schreibtisch sitzen.

Trainingsablauf: Es werden sieben Übungen für die Beweglichkeit der Wirbelsäule und sanfte Kräftigung der Rumpfmuskulatur gezeigt. Jede Übung nimmt 60 Sekunden in Anspruch – Durchgänge: 2 bis 3.

Erste Übung (Bilder Übung 1 und 2): Wir sitzen ganz gerade und aufrecht, die Füße stehen parallel fest am Boden. Unsere Hände legen wir auf dem Brustkorb ab und rollen uns klein zusammen. Danach richten wir die Wirbelsäule langsam wieder auf, öffnen die Arme und strecken sie in V-Form nach oben. Das Einrollen und Aufrichten mit der Armbewegung mindestens 60 Sekunden lang wiederholen. Gerne die Atmung dem Ein- und Aufrollen anpassen.

Zweite Übung (Bilder Übung 3 und 4): Wir bleiben aufrecht sitzen und halten die Arme seitlich gestreckt neben dem Körper. Wir neigen uns über die rechte und linke Seite im Wechsel nach unten, der jeweils andere Arm befindet sich am Kopf. kaba

