Niederlage bahnt sich schon früh an

Ringer-Oberligist KSV Ketsch musste bei der KG Laudenbach/Sulzbach antreten – ein Gegner, gegen den er sich in den letzten Jahren immer schwergetan hatte: Und es wurde die erwartet schwere Aufgabe, mit 12:21 fiel die Niederlage diesmal deutlich aus.

Bodo Ebelle war kampflos zu den Punkten gekommen, wie auch der KG-Ringer Frank Losmann, als die Ketscher die 57-kg-Klasse nicht besetzen konnten. Schon zur Pause war ei einem 4:17-Rückstand die klare Niederlage abzusehen, denn außer Bodo Ebelle konnte bis dahin keiner punkten und zudem bot der KSV Moses-Bahembra Ruppert mit Übergewicht auf. Ümit Kahyaouglu verkaufte sich gegen den starken Marco Bechtel bei seiner 1:3-Niederlage noch recht gut, doch Georg-Emilian Sarban und der junge Kevin Lindemann mussten technische Niederlagen einstecken.

Nach der Pause besser

Nach der Pause konnten sich die Ketscher Athleten besser in Szene setzen, als Tim Geier einen technischen Punktsieg schaffte und Ion Plop sich zu einem 7:3-Punkterfolg gegen Pawel Malicki mühte. Doch dann machte der deutsche Vizemeister von 2017, Arkadiusz Böhm, für die KG den Sieg bei 21:10 Führung vorzeitig perfekt. Im Schlusskampf hielt Christoph Ries mit seinem klaren Punktsieg über Marc Heinzelbecker die Ketscher Niederlage noch in Grenzen.

Auch für die Reserve des KSV gab es in Sulzbach eine Niederlage, gegen die KG-Reserve war man mit 12:43 unterlegen. Erfolgreich für Ketsch war auf der Matte lediglich Laurin von Loefen mit einem Schultersieg, dazu kam Joel von Loefen zweimal kampflos zu den Punkten. Auf einen Heimerfolg hofft der KSV im Heimkampf am Freitag in der Neurotthalle, wenn Tabellennachbar Ziegelhausen erwartet wird. pw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018