Niederlagen zum Start der Rückrunde

Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ketsch/Brühl starteten mit einer 1:3-Niederlage gegen die SG Hohensachsen in die Rückrunde. Obwohl sie zwischenzeitlich ihren Spielwitz und Kampfgeist aufblitzen ließen, reichte es nicht, um drei Sätze als Gewinner zu verbuchen – zu oft lief die SG einem Rückstand hinterher. Auch der vierte Abschnitt ging knapp mit 24:26 verloren.

Nichts zu holen gab es für die DJK Hockenheim beim Vorstadtclub SSV Vogelstang. Nur im ersten Durchgang beim 27:29 zeigte sich die DJK ebenbürtig, danach kam beim 0:3 der Einbruch (27:29 6:25, 5:25).

Die der DJK II folgte der VSG Rhein-Neckar bis zur Satzmitte, danach setzte sich der Gastgeber ab und brachte den 3:0 (25:18 25:15 25:18)-Erfolg ins Ziel.

Das Bezirksliga-Spiel der Ketsch/Brühler Männer gegen den HTV Heidelberg V lief schleppend an. Trotz einer 0:2-Rücklage schafften sie es aber, das Spiel durch Kampfgeist zu drehen und den fünften Satz für sich zu entscheiden (16:25 20:25 25:22 25:22 16:14). Gegen SG Sinsheim/Helmstadt II gewannen sie nur den ersten Satz. In der darauffolgenden Zeit reichte es nichtzu noch mehr – die Partie ging 1:3 (25:23 24:26 11:25 22:25) verloren.

Und auch beim TV Eppelheim musste sich die SG geschlagen geben (25:15 25:21 25:20). Aufgrund von Krankheiten und Verletzungen wurde auf vielen Positionen durchgetauscht.

Die SG II startete zunächst gegen den Bezirksklassen-Tabellenführer TG Sandhausen in die Rückrunde. Hoch motiviert erreichte die Mannschaft im ersten Satz zunächst einen deutlichen Vorsprung, musste diesen am Ende aber mit 21:25 abgeben. Auch im zweiten belohnten sich der Gastgeber für seinen Einsatz nicht (14:25). In Durchgang drei (16:25) erhielt die Mannschaft durch Jugendspielerin Jule Kauer Unterstützung. Insgesamt durfte sie trotz der Niederlage mit ihrer Leistung zufrieden sein.

Vor dem zweiten Spiel gegen den VC Walldorf motivierte Trainerin Tamara Rill das Team noch mit der Ansage: „Wir haben jetzt etwas gut zu machen.“ Mit einer neuen Aufstellung und dieser Forderung im Hinterkopf kämpfte das Team nun zwar aufopferungsvoll, musste sich nach drei spannenden Sätzen jedoch geschlagen geben (22:25 23:25 18:25). ska

